▲桃園舉行「防汛園遊會」，提升全民防災知能。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

113年度桃園市「龍來防汛樂桃桃」闖關園遊會，29日於桃園區舉行。副市長王明鉅表示，面對氣候變遷所帶來的環境風險，市府責無旁貸，積極落實基礎設施檢查及清淤等防汛準備工作，同時增進全民防災知能，並提醒市民朋友，臺灣已進入汛期，必須時刻保持警覺，加強自身防汛知識，落實防災整備工作人人有責。

王副市長指出，市府已規劃「智慧雲端系統減災策略」，除了在易淹水地區預先設置抽水機及相關防汛備品，落實熱點清淤列管，並運用AIoT研判淤積趨勢，完善各項排水系統，提升防汛應變的效率與準確性。

市府水務局表示，為了增進水患自主防災社區的團結與合作，培養志工間的默契，活動設計15道趣味關卡，提供防汛志工及市民朋友組隊參加，透過闖關活動、防災產業化商品及精彩的社區表演節目，推廣防汛要點、演練重點以及社區內外部資源整合項目等防汛知能，充分展現桃園防災社區與水共存的韌性。

水務局指出，市府已在本市9處易淹水地區預佈12台抽水機，降低水患對市民生活的影響；並於新屋、平鎮、龜山、大溪、復興等地區地新鑿設置7 口備用抗旱水井，全市抗旱水井達41口，以及本市12座水資源回收中心亦有沖廁、灑掃等次級用水供民眾取用。

包括：市議員陳美梅、水務局副局長魏茂銹、台灣永光化學二廠經理洪琨期、敏盛綜合醫院督導陳燕秋、慈濟基金會公傳處顧問夏萍蓮等均一同出席活動。