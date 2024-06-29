國民黨國會改革說明會桃園首場開講　朱立倫籲團結挺改革

▲國民黨國會改革說明會，桃園首場開講。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨辦理「反貪腐、查弊案」國會改革說明會，29日在桃園市中壢區展開首場。出席說明會的黨主席朱立倫、桃園市長張善政針對國會改革，闡釋其必要性及正當性，嚴詞抨擊民進黨無所不用其極反對，就是為了維護黨的權益，讓許多弊案不被調查，國民黨推動國會改革，堅持做對的事情，呼籲全民團結做國民黨的後盾。

朱立倫指出，民進黨造謠國會改革是共產黨的意思，讓美國、英國及歐盟來台貴賓聽到一頭霧水，因為總統到立法院國情報告還有國會聽證、調查權等國會改革法案，在歐美國家的國會是當然權利，甚至是民進黨前輩所提案，而且討論很久才通過，最主要原因，就是因為有關雞蛋、疫苗等問題，民進黨官員到立法院不能說謊做假，才會拼死命抗爭反對。

▲朱立倫和桃園鄉親熱絡招呼。（圖／記者楊淑媛攝）

朱立倫說，更奇怪的是，正副院長人事同意權，從無記名改成記名，縣市議會正副議長記名選舉實施已久，沒有違憲問題，怎麼立法院記名投票就變成違憲了，證明國會真的需要改革。

朱立倫痛批，依照憲法規定，法案覆議不過，就要立即接受，但民進黨還要抗爭到底，接下來還要釋憲、罷免，民進黨反對國會改革最重要原因，就是維護黨的權益，避免雞蛋、疫苗等各種弊案不被調查。

▲立委魯明哲說明國會改革法案。（圖／記者楊淑媛攝）

朱立倫同時說明國民黨今後努力方向，包括修訂不合時宜的財政收支劃分法、推動核電延役、80歲以上長輩請看護免巴氏量表、反對廢除死刑，朱立倫強調，國民黨堅持公平正義及國會改革，做對的事情，希望大家全力團結支持國民黨。

市長張善政也重批，民進黨過去8年出現很多亂象，民進黨以多數暴力讓立法院成為立法局，包括疫苗、雞蛋等弊案，不明不白、不清不楚，民進黨用人民的納稅錢亂花錢，但現今立法院問不出所以然，所以才需要調查權。尤其，過去8年，民進黨執政很多事情交代不清，因此，要給國會力量，讓所有的問題透明公開，成為長治久安的基礎。

立委魯明哲表示，其實這次通過的國會改革法案，包括國民黨、民眾黨、民進黨都有提案，因此，改革法案除藍、白之外，民進黨也適用，目前大法官看顏色辦案，監察院公信力蕩然無存，正義防線相繼淪陷，只剩下立法院可以伸張正義，國會改革有其必要性，過去8年，人民作主的權力正在消失，呼籲大家做國民黨的後盾，讓黨籍立委在立法院能大聲說話，維護人民的權益。

國民黨29日由中壢區黨部辦理「反貪腐、查弊案」國會改革說明會，在中壢區自立社區活動中心舉行。包括：黨主席朱立倫、桃園市長張善政、立委魯明哲、邱若華、桃園市黨部主委黃敏恭、副主委蔡忠誠、中壢區黨部主委市議員梁為超、市議員吳嘉和、朱珍瑤等人及社區民眾近500人參與，場面熱烈。