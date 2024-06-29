桃園阿嬤電動代步車秒變「貪吃蛇」！一票人看傻：神主牌有神快拜

▲桃園有名阿嬤駕駛著「醫療用電動代步車」，後方竟掛著2台拖車，後面再綁著一堆回收物。（圖／翻攝自爆料公社）



圖文／CTWANT

在路上常會看到所謂的「交通亂象」，其主因都是漠視交通法規。近日有民眾目擊桃園有名阿嬤駕駛著「醫療用電動代步車」，後方竟掛著2台拖車，後面再綁著一堆回收物，讓他不禁開酸「台灣最強電動車，無所畏懼」。

原PO日前在臉書「爆料公社」曬出照片，地點位於桃園市桃園區永安路、慈文路一帶，可看到1名阿嬤開著醫療用電動代步車，後方掛著2台拖車，後面再綁著2個箱子，箱內則是裝著紙箱還有回收物。

不僅如此，阿嬤還違規跨越雙黃線、逆向行駛。見到眼前景象，讓他忍不住開酸「台灣最強電動車，無所畏懼」。

此文一出，網友則留言表示「交通法真的擺好看」、「為了生活，不是用來合理造成他人困擾的藉口」、「有神快拜，神主牌」、「誰撞到誰倒楣」、「最強聯結車」、「越鄉下越多」、「超扯，這個警察還不抓，代步車根本不能上道路」、「我前幾天在嘉義也看到一個一模一樣的車，差在後面載的回收品不一樣」。

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