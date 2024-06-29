民進黨反擴權宣講前進桃園　林右昌籲藍白：站在一起守護台灣

▲民進黨祕書長林右昌出席「反濫權，護民主」桃園市說明會-中壢場。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨「反擴權 護民主」宣講活動持29日前進桃園宣講。黨秘書長林右昌表示，台灣目前面對國會擴權的濫權，相當嚴峻，加上中國宣布台獨22條法規，不斷壓迫台灣，呼籲大家一起不分黨派團結站出來。林右昌交付大家一項任務，聽完宣講後，在每個人的客廳講給親戚朋友聽，去菜市場也講給大家聽，讓大家知道，面對中國威脅，大家要站在一起守護台灣民主。

現場包括林右昌、立法委員范雲、林月琴、郭昱晴、張雅琳、沈伯洋、政策會執行長王義川接連上台宣講，桃園市黨部主委黃傅淑香與在地地黨公職也到場力挺。現場更有超過700位民主的種子，要將今日宣講的正確資訊擴散出去，一起守護台灣民主。

林右昌表示，剛剛記者有提問，今天桃園有兩場宣講，我們和國民黨的宣講場距離只有五分鐘，是不是尬場？民進黨不是要政黨鬥爭，是為了讓更多人民知道現在立法院發生什麼事情，我們國家面臨多嚴重的事情，我們是為了讓老百姓有知的權利。

林右昌說，從國民黨團總召傅崐萁到中國回來後，台灣民主就變了，現在國民黨傅崐萁和民眾黨黃國昌組成傅隨組織，不只擴權還濫權，傅崐萁曾說「要讓你們民進黨政府找不到政務官」，沒有優秀的人才做政務官，民進黨四年執政就沒有政績，直到2026選舉、更意圖在2028年奪取政權，這是國民黨擾亂國會目的，就是共產黨和國民黨的劇碼。

林右昌表示，國會濫權法案中的藐視國會罪，立委叫人民去立法院問話，想請律師必須要主席同意，完全沒道理。國民黨立委擴權、民眾黨配合，讓立委兼任法官、檢察官，只要不合藍白的意，就冠上藐視國會罪名，個人或企業的個資、機密都可以被問。

「這是濫權、擴權，並不是改革。」林右昌說，民進黨一直以來都是反貪腐的第一品牌，改革是民進黨先提出來，但他們用多數暴力，民進黨提的法案通通不理。

林右昌提及，現在藍白兩黨開始談財劃法，簡單就是地方分錢，過去民進黨主張財劃法的時候，是一起討論，一個地方自治法、一個是行政區劃法，從處理國家制度是二級三級，還有包括以前凍省，廢省都是地方自治法，另外縣市合併，包括桃園行政區調整，這是行政區劃法，再來才是預算的分配，三條一起討論才是真正改革，「如果單分配預算，那只是分贓，變成另一種黑金政治」。但傅崐萁一下子要兩兆，我們國家總預算才兩兆八千億，傅崐萁一個人要兩兆。未來民進黨就沒有預算，可以建設國家，投資未來。

林右昌表示，最近捲起的AI旋風，都是過去小英總統執政時，8年內做了很多建設和投資，讓世界大廠從AI、半導體企業看到台灣，國際看見台灣，但藍白稱財劃法是用錢給地方政府建設地方，但這就會掉進國民黨過去的黑金政治和地方派系。錢坑法案將會打亂國家的財政，讓行政院沒有預算投資台灣、投資未來，台灣的競爭力將會受到影響。

林右昌說，不只台灣內部嚴峻，對外現在中國發布台獨22條法規，照他們定義台灣人全部都是台獨，這也是在對藍白兩黨說，不要對中國共產黨有任何幻想，連在國際爭取空間也都是台獨，從中不斷打壓台灣。

「現在，台灣能依靠的就是2300萬人民。」林右昌表示，台灣是個民主社會，最重視法治跟人權，民進黨立委這麼努力，因為這是守護台灣民主價值的最前線，還有地方立委黨公職，希望民眾給他們加油打氣。

最後，林右昌交付大家一項任務，聽完宣講後，在每個人的客廳，給親戚朋友聽，去到菜市場也講給他們聽，拜託大家讓大家知道，台灣是大家的，不分黨派，同時也呼籲藍白兩黨跟民進黨站在一起，面對中國威脅，我們就應該站在一起守護台灣民主。

▲民進黨立委沈伯洋出席「反濫權，護民主」桃園市說明會-中壢場。（圖／民進黨提供）