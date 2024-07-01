娶18歲越南嫩妻！40歲型男「PR值多少？」　PTT喊真心話

記者周亭瑋／綜合報導

40歲髮型設計師Nick先前砸70萬，娶18歲越南新娘陳氏錦貴（Trần Thị Cẩm Quy），此事掀起廣大關注，就有網友好奇發問，「Nick在台男中PR值多少？」對此，大票鄉民洗版狂回，認為他外型中上，而且保養得宜。

▲Nick分享跨國娶老婆的過程。（圖／翻攝自當事人Threads）

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在輿論發酵後，Nick也接受YouTube頻道「搭妳嗎好啊」的專訪，透露自己過往的感情經歷，也直言非常想要小孩和家庭生活，但自知沒有多餘時間從頭磨合，於是透過仲介找到生活目標一致的對象，打算未來再慢慢培養感情。

就有網友在PTT發文，直呼「設計師Nick在台男PR值多少？我覺得有95分呢！」

▲Nick現年40歲。（圖／翻攝自當事人IG，下同）

而大多鄉民也給予正面評價，紛紛表示「設計師基本都會打理外表又有身高，95up」、「90以上吧，蠻帥的啊」、「老實說滿帥的，反而女方不像18歲」、「沒有90也破80了」、「臉有90，其他不知道」、「長相95+」、「藝人級長相了」、「長得蠻帥的耶，很難想像他在台灣找想要的老婆也會吃鱉」。

另外，不少人認為，40歲有這樣外型和體態，已經屌打很多人了，「40歲的話，外型有90了，不過不知道髮型師通常收入多少」、「這樣40歲沒禿頭、沒鮪魚肚，PR90以上」、「40歲能長這樣算很頂了」、「40歲這樣至少PR90了」、「40歲...這樣外表跟身高，沒95以上騙鬼喔」。