賴清德登《時代》封面　美國前白宮官員：彰顯兩岸議題重要性

▲總統賴清德接受《時代》雜誌專訪。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德登上《時代》雜誌本期封面人物，美國前白宮副國安顧問、「保衛民主基金會」中國計畫主席博明（Matthew Pottinger）受訪指出，他讀畢專訪內文後，認為這有助於提升台灣形象。美國白宮國安會亞洲事務部門前副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）則表示，此專訪彰顯了台灣議題、兩岸議題對國際社會的重要性。

賴清德在專訪中指出，只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保主權不被侵犯；他表示，不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，並強調「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。

博明說，台灣是亞洲最民主的國家，歷經逾30年的民主轉型，不僅陸續於不同領域取得成功，近期也順利完成權力交接，而此次專訪也反映了台灣的民主精神，同時展現賴清德處理國政時冷靜、嚴肅的態度。

簡以榮則指出，此次專訪彰顯了台灣議題、兩岸議題對國際社會的重要性，5年前世界各國可能對台灣的認知可能還不夠深，但現今國際社會、國際媒體已經逐步重視台灣的地位，也積極深入了解台灣的需求。

簡以榮表示，由專訪中可看出，賴清德是一位富有同理心、積極維持和平的國家領袖，絕對無意製造兩岸衝突。簡以榮說，曾有說法指出，若台灣與美國關係越緊密，便可能受到中國施壓，但這樣的觀點其實已落入中國對外宣傳的論述框架，對此必須嚴正戒備。

針對本期封面照片，博明表示，美國人常笑稱，封面照片其實才是《時代》雜誌專訪的重點，而賴清德在封面中看來狀態良好、形象清晰。簡以榮也說，相信賴清德會非常滿意這次的封面照片，如果他是賴清德，他也會感到開心。

▲總統賴清德登上《時代》封面。（圖／翻攝自《時代》封面）