　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德登《時代》封面　美國前白宮官員：彰顯兩岸議題重要性

▲▼總統賴清德接受「時代雜誌」（TIME）專訪內容。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接受《時代》雜誌專訪。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德登上《時代》雜誌本期封面人物，美國前白宮副國安顧問、「保衛民主基金會」中國計畫主席博明（Matthew Pottinger）受訪指出，他讀畢專訪內文後，認為這有助於提升台灣形象。美國白宮國安會亞洲事務部門前副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）則表示，此專訪彰顯了台灣議題、兩岸議題對國際社會的重要性。

賴清德在專訪中指出，只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保主權不被侵犯；他表示，不樂見中國經濟變壞、社會出現混亂，並強調「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮」。

博明說，台灣是亞洲最民主的國家，歷經逾30年的民主轉型，不僅陸續於不同領域取得成功，近期也順利完成權力交接，而此次專訪也反映了台灣的民主精神，同時展現賴清德處理國政時冷靜、嚴肅的態度。

簡以榮則指出，此次專訪彰顯了台灣議題、兩岸議題對國際社會的重要性，5年前世界各國可能對台灣的認知可能還不夠深，但現今國際社會、國際媒體已經逐步重視台灣的地位，也積極深入了解台灣的需求。

簡以榮表示，由專訪中可看出，賴清德是一位富有同理心、積極維持和平的國家領袖，絕對無意製造兩岸衝突。簡以榮說，曾有說法指出，若台灣與美國關係越緊密，便可能受到中國施壓，但這樣的觀點其實已落入中國對外宣傳的論述框架，對此必須嚴正戒備。

針對本期封面照片，博明表示，美國人常笑稱，封面照片其實才是《時代》雜誌專訪的重點，而賴清德在封面中看來狀態良好、形象清晰。簡以榮也說，相信賴清德會非常滿意這次的封面照片，如果他是賴清德，他也會感到開心。

▲▼總統賴清德登上《時代》封面。（圖／翻攝自《時代》封面）

▲總統賴清德登上《時代》封面。（圖／翻攝自《時代》封面）

ET快訊
台中18歲渣男！才害高二女廁所產嬰　IG認識14歲女家中嘿咻
落石直下三千尺！陸女遊客觀瀑「遭落石爆頭」　慘死瞬間曝
正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開
全球「最好用護照」排名出爐！　1國家拒台灣入境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《時代》指藍白「對中友好」　立法院成賴清德重大考驗

矢板明夫辭職也要留在台灣　親解父變間諜身世之謎

林右昌：民進黨是反貪腐第一品牌　歷任黨主席廉潔無人質疑

賴清德登《時代》封面　美國前白宮官員：彰顯兩岸議題重要性

陸男駕快艇「直達」淡水河！　海軍坦言：雷達無法發現小船

「海峽論壇」邀請7千台灣人！陸委會：航班運輸量跟平常差不多

嘆「用文字遊戲欺騙外媒」　蕭旭岑：遮不住賴清德的新兩國論

捷克參議院首席副議長訪台　林佳龍：雙邊合作新篇章包括先進晶片、供應鏈韌性

蘇俊賓出席行政院會力陳消防法補破網　閣揆允諾研議再補強

翁曉玲要求委員會終止討論　嗆綠委神經病「我就是比你大！怎樣！」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

新手爸抱孩跳《晚安大小姐》　對拍賣力扭腰全場嗨翻！

黃國昌4度嗆柯建銘插嘴　莊瑞雄拍桌韓國瑜怒離席

《時代》指藍白「對中友好」　立法院成賴清德重大考驗

矢板明夫辭職也要留在台灣　親解父變間諜身世之謎

林右昌：民進黨是反貪腐第一品牌　歷任黨主席廉潔無人質疑

賴清德登《時代》封面　美國前白宮官員：彰顯兩岸議題重要性

陸男駕快艇「直達」淡水河！　海軍坦言：雷達無法發現小船

「海峽論壇」邀請7千台灣人！陸委會：航班運輸量跟平常差不多

嘆「用文字遊戲欺騙外媒」　蕭旭岑：遮不住賴清德的新兩國論

捷克參議院首席副議長訪台　林佳龍：雙邊合作新篇章包括先進晶片、供應鏈韌性

蘇俊賓出席行政院會力陳消防法補破網　閣揆允諾研議再補強

翁曉玲要求委員會終止討論　嗆綠委神經病「我就是比你大！怎樣！」

Junior、林萱瑜登記結婚「帶小鬼公仔」　網淚認：666當見證人！

《時代》指藍白「對中友好」　立法院成賴清德重大考驗

捕魚驚見魚身上掛金手鐲！　「自備贖金」漁民樂歪全賣了

追夢失敗！《頭文字D》鐵粉入手豆腐宅配AE86　交車4小時燒成廢鐵

中和通緝犯拒檢！飛車狂衝4km「路口撞飛機車」　騎士腦出血送醫

矢板明夫辭職也要留在台灣　親解父變間諜身世之謎

林右昌：民進黨是反貪腐第一品牌　歷任黨主席廉潔無人質疑

賴清德登《時代》封面　美國前白宮官員：彰顯兩岸議題重要性

高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

「沒關燈被要求報告」中士持鐵鎚砸長官頭4下　賠12萬獲緩刑

台中暴怒婦突甩女大生7巴掌　學生見義勇為推倒她....警強制送醫

政治熱門新聞

陸男快艇直達淡水河　海軍：雷達無法發現小船

翁曉玲要求委員會終止討論　嗆綠委神經病「我就是比你大！怎樣！」

海峽論壇邀請7千人！陸委會：航班跟平常差不多

文字遊戲騙外媒　蕭旭岑：遮不住賴清德的新兩國論

葉元之被罷免「危險度」最高　黃暐瀚分析3危機、3解方

金曲獎找王力宏演出網罵翻　議員質疑：是否真的夠格？

國防部取消傳統刺槍術　參考美軍訓練「調整為實戰槍械格鬥」

快訊／徐巧芯曝王義川闖紅燈片　王已繳罰單：報案確認是否刻意跟監

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

業者通報才到場！　洪孟楷爆陸快艇男被捕真相：海巡破口嚴重

于北辰恐被罷免？　郭正亮評他孤鳥狀態：非常危險

「兩岸互不隸屬」是事實非挑釁　賴清德：蔡英文、馬英九都提過

黃暐瀚：民進黨一路開戰到2028　藍營「這個人」成罷免目標

登《時代雜誌》封面　賴清德：願意協助中國「增進兩岸和平繁榮」

更多熱門

相關新聞

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

VisaGuide.World「全球最好用護照」排名，台灣去年獲得第70名，該網站近日公布最新排行資料，199國之中，新加坡以91.15分奪冠，其次為義大利90.49分、西班牙90.48分，台灣則以69.46分排行第69名。此外，台灣護照雖然獲得100國給予免簽入境，但仍有1個國家申辦簽證相當困難，就是位於亞西地區的喬治亞（Georgia）。

台灣印度領袖互動　外交政策雜誌：國家利益的考量

台灣印度領袖互動　外交政策雜誌：國家利益的考量

自稱賴蕭立委助理　假律師10萬交保

自稱賴蕭立委助理　假律師10萬交保

文字遊戲騙外媒　蕭旭岑：遮不住賴清德的新兩國論

文字遊戲騙外媒　蕭旭岑：遮不住賴清德的新兩國論

賴清德赴警署頒獎　表揚28位模範警

賴清德赴警署頒獎　表揚28位模範警

關鍵字：

賴清德台灣時代雜誌專訪國際

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

更多

最夯影音

更多

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面