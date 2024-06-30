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娶18歲越南新娘「為生娃」被罵翻　40歲型男現身：台女要求較高

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人Threads）

▲Nick分享跨國娶老婆的過程。（圖／翻攝自當事人Threads）

記者許力方／綜合報導

40歲型男髮型設計師Nick發文分享自己花70萬元，迎娶18歲越南新娘的故事，文中提到「台女不愛生小孩」，引發網友熱烈討論，甚至遭批評這段閃婚是「人口買賣」。女方Trần Thị Cẩm Quy陳氏錦貴駁斥「我家沒有窮到要賣女兒」，Nick也出面受訪表示，自己考量到的就是想要小孩，覺得條件相符、外型上互相覺得不錯而嘗試看看。

Nick事後受訪親自回應，澄清70萬元包含越南來回的旅費等雜費支出，當初發文只是因為剛新婚完，想把過程記錄下來，順便讓朋友知道，因為朋友都很關注。對於網友批評自己相當釋懷，他直指，跟老婆根本沒有戀愛過程，覺得條件相符、外型上互相覺得還不錯，就想嘗試看看，考量他想要小孩，不想跟小孩年齡差距太大，對方年紀小，比較會因為外表、比較容易瞬間喜歡上人，而選擇了對方。

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▲▼娶18歲越南新娘「為生小孩」被罵　40歲髮型設計師Nick：我達不成台女要求 。（圖／翻攝自YouTube／搭妳嗎好啊）

▲娶越南新娘「為生小孩」被罵，Nick現身回應 。（圖／翻攝自YouTube／搭妳嗎好啊）

在「搭你嗎好啊」YouTube頻道上，Nick受訪時也談到，自己透過仲介了解，現在很多越南女生個性好、好相處，肯跟男生一起努力，且多半偏傳統、喜歡有小孩，這點跟他想要找的另外一半條件相符，於是就奔著去聯誼找結婚對象。他進一步回應，現在他要找對象，希望以有小孩為目的，可能沒辦法找年齡太高的女性，但比較年輕一點，20幾歲或30歲出頭的女生，對方會覺得自己還很年輕，不想要那麼快有小孩綁住自己的生活，但他已經40歲了，步調沒辦法一致。

Nick說，他想要小孩跟傳宗接代無關，認識他的人都知道他想要生女兒很久，他很享受這種家庭生活，希望有另一半，可以帶著小孩一起去露營，那樣生活比較充實。但他認為，在台灣，女性談戀愛和要成家生子的標準會不同，尤其經濟方面要求會變很高，可能他碰到的女生，自己是達不到那個標準的。他覺得，相愛容易相處難，感情可以之後再培養，就算先相愛了，如果兩人對未來規劃不一致，以後也是遲早會分開，因此應該要先目標一致，感情反而更容易培養。

關於跨國婚姻仲介，Nick透露，在台灣跟女生從認識到相處到交往，時間可能會拉很長，跨國婚姻要自由戀愛更困難，他透過相親方式去認識對象，只是因為先把雙方最終條件列出來，有一致的就可以直接在一起，當然這樣是好是壞他也不知道，對他來說目前是比較理想的方式。

▲▼娶18歲越南新娘「為生小孩」被罵　40歲髮型設計師Nick：我達不成台女要求 。（圖／翻攝當事人Threads）

▲Nick親自回應 。（圖／翻攝當事人Threads）

Nick日前透過Threads記錄下自己前往越南閃婚的過程，迎娶18歲新娘陳氏錦貴「岳父岳母跟我只差兩歲而已」他透露這樁婚事是透過仲介、花費70萬元，除了6萬元聘金給岳母，其他則是婚禮支出、文件代辦、老婆中文課學費等，並不是全都給女方家人；因為他一直很想要有小孩，但台女大多不願意交往沒多久就懷孕，「機率幾乎是0」，很多聽到要生小孩就打槍，而他也不想花太多時間找另一半，所以才到越南娶妻。

文章引發熱烈討論，許多人送上祝福道賀，也有網友砲轟，「買女性來生育，真的要吐了」、「噁心到爆，根本就是花70萬買生育工具」、「這個不是結婚，這是人口買賣」。不僅讓新娘陳氏錦貴以中文發文澄清70萬元包含學中文的費用、介紹費等，「看來有些台灣人對我們越南人有偏見」、「我的家庭還沒有窮到必須賣掉我們的女兒，說刻薄的話之前先三思」。

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