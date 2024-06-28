他好奇「金智媛外貌PR值多少？」　網答案超一致：我好羨慕她

▲金智媛。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

金智媛有許多代表作，近來更因《淚之女王》再圈一大票粉絲。近日就有網友好奇拋問，金智媛的外表若與其他韓國女星相比，PR值有多少？話題引發討論，大票網友都直喊PR值99，大讚金智媛真的很漂亮。

有網友在Dcard上，以「金智媛的外型在韓國女星中PR有多少」為標題發文，提到金智媛演出《太陽的後裔》後大受歡迎，知名度也大增，之後《三流之路》、《繼承者們》、《淚之女王》等作品也很有話題性。

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原PO表示，金智媛最近來台出席活動，之後也會舉辦粉絲見面會，大家覺得金智媛的外表與其他韓國女星相比，PR值有多少？

貼文曝光後，大票網友直呼，「當然是PR值99啊，從太陽的後裔直接愛上她，變超級粉絲，到最近她演的淚之女王，美出新高度。又漂亮又可愛又謙虛又有演技，唱歌也好聽」、「必須是99吧！能做到所有人都公認的大美女超難」、「99！但一直覺得她長得不像韓國人」、「PR值99，我好羨慕她，每天起床、看鏡子，就可以見到金智媛」、「剛剛還怕留言會有低於99的，我一定會很生氣，結果大家都一樣覺得99」。

DIOR台北新光三越Diamond Towers精品店6月25日開幕，邀請許多藝人出席，其中也包含金智媛。金智媛當天穿上斜口挖肩黑色禮服，露出白皙鎖骨，既性感又有氣質。