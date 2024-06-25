專訪／消費者體驗至上！微星20年堅信「唯有了解才能做出好產品」成功打造筆電王朝

記者蘇晟彥／專訪

以電競筆電闖出名號，在2024年邁入筆電20週年的微星科技，這一路走來，微星始終堅持以消費者的體驗作為最高原則，相信「只有了解他們，才能做出好的產品」。在投入筆電研發製造20週年之際，微星科技執行副總經理暨筆電事業部總經理郭緒光分享了這一路走來的故事，有遇過困難，當然也有產品受到獲獎肯定、得到消費者青睞而興奮，他笑著說，「未來仍會繼續投入電競領域、深耕校園，同時擴展商務、創作者的產品線來滿足消費者需求」期盼繼續與消費者走過下一個20年，繼續為用戶帶來尊榮的感受、驚喜與滿足。

▼微星科技執行副總經理暨筆電事業部總經理 郭緒光暢談微星不為人知的小故事。（圖／微星提供）

微星科技從1986年成立，初期以設計、製造主機板即顯示卡作為主要業務，隨著扎實的技術受到肯定，微星也看見電腦產業的多元潛力，開始轉往筆記型電腦、系統等領域發展，在2004年，推出第一台筆電M510C，開始了對於筆電的研發旅程。但這一路走來，並非所有事情都是順遂的，2009年MSI 認為方便攜帶、輕巧的筆電將會是市場上主流，因此開發出當時市場上最輕薄的筆電X340，但在智慧型手機、平板的夾殺下，儘管方向正確，但消費者使用習慣驟變，讓微星一度陷入困境。

但困境必非是絕境，反而讓他們思考什麼才是消費者所想要。郭緒光回憶起，正好當時《魔獸爭霸》正火熱，再加上去國外LanParty考察時發現到玩家抱著厚重的PC來到現場同歡，但他們僅僅需要的只是高效能的電腦，如果能將體積縮小、造福玩家，讓他們只需要帶一台筆電到現場那會有多好？正因看上「電競」市場的潛力的微星開始跳脫價格戰，決定開始研發對使用者擁有「高價值」的電競筆電，就這樣，憑藉著「先知道玩家的需求，再去做出他們想要的產品」這個理念，微星開始推出一台又一台正中玩家需求的電競筆電，成功開創屬於微星的筆電王朝，甚至在2015年時電競筆電佔有率就已經達到世界第一。

▼微星科技筆電事業部全球業務暨行銷副總經理 陳禮群三句不離消費者：了解玩家才能做出好產品（圖／記者湯興漢攝，下皆同）



微星科技筆電事業部業務暨行銷副總經理陳禮群也透露，當時從未知的領域踏入電競的市場，對公司內部轉型是一個很大挑戰，必須讓員工們認同「電競是未來的一個出路」，因此辦了許多講座、教育訓練，讓大家了解打電動時創造出的氛圍感是什麼、明白社群媒體上的趨勢在哪，他認為，這跟以往單純做電腦研發、設計有很大的不同，但透過了這些努力，員工甚至開始自發性的直播在網路上互動，透過這些學習讓員工能夠對於工作認同跟內化，進而影響到客戶、消費者，將微星這個品牌的名稱更根深柢固的活在大家的心中。

談起一款產品的設計到誕生，陳禮群也說，在推出產品前會花大量時間在研究消費者的需求、市場上的技術可行性，這一段期間可長可短，但如果確認好方向，微星一直引以自豪的就是從產品構思、軟硬體設計到生產製造，都是由自家工廠生產，透過一條龍最直接的服務，可以在第一時間收到反饋後調整產品內容，隨時站在消費者的角度出發，成為日後成功致勝的關鍵之一。

▼與Mercedes-AMG攜手打造限量版聯名筆電是近期最讓團隊自傲的產品。



若要說到近期印象最深刻的一款筆電，陳禮群也不諱言那一定是近期與Mercedes-AMG攜手打造限量版聯名系列筆電，他透露其實在疫情前就開始相關討論，雙方因為追求的價值觀一致而有了想要共同創造一個作品的想法，但碰上種種原因耽擱起來，直到2022年決定重新開啟討論，中間AMG也並沒有換過想要合作的廠牌，正是因為微星對於創新科技、極致效能的追求，最終打造出融合雙方對於「極致」想像的Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V，推出後也獲得消費者、各種獎項的肯定，讓整個團隊都認為，「堅持初衷」這件事情絕對不會錯，今年更是 MSI 連續第三年，在頂尖的科技媒體「PCMAG」公佈的「Reader’s Choice」由使用者們票選為最佳筆電品牌中以9.5分，奪下筆電品牌冠軍，甚至首度擠下蘋果電腦的殊榮。這20年的旅途中，MSI 堅持以優異性能及創新的品牌精神，給需要高質感的尊榮使用者們，帶來奢華的體驗！

除了電競筆電以外，微星也積極拓展其他項目的系列，像是以高效、精準和多工帶來更強設計力的「創作者系列」，能讓創作家們隨時隨地發揮高效能的創作力。以及兼具效能、輕薄以及資料安全的「商務與生產力系列」需要多功能生產力的朋友們，不但優雅輕便的展現出你奢華的一面，更大大地加強了安全防護以及提供與企業環境的高效整合。還有到近期觀察到對於許多玩家來說，便攜性會大大增加遊玩意願，因此推出了Claw電競掌機，陳禮群認為，在現代科技足以將高效能的設備擺入一個小小的機型中時，就能更將過往的優勢體現，因此才催生電競掌機的誕生，確實也成功吸引了玩家的注意力。

▼微星在近期開始推出電競掌機，將高效能的設備放入小小的機台中，讓玩家可以隨時開打，享受遊戲帶來的樂趣。



走過20年，不僅要面臨科技潮流來襲、市場上多變的挑戰，但微星始終致力於追求創新科技、極致效能、奢華美學。首先，奢華美學代表了對產品外觀與美學的高度追求。讓筆電成為一種展示品，讓用戶感受到尊貴與品位，MSI 與潮流設計大師藤原浩、以及頂尖的賽車品牌Mercedes-AMG Motorsport 相繼合作，將他們對潮流以及豪奢的元素融入筆電設計，讓筆電也能展現出獨特的時尚氛圍。其次，極致效能則顯示了MSI對產品性能的最高追求。專注於打造擁有最頂尖效能的產品，以滿足對性能要求苛刻的專業用戶。最後，創新科技是 MSI 一貫的傳統。MSI 致力於在筆電產品中融入最先進的科技，不斷地探索新的可能性。

同時所有的出發點都以消費者的需求做為考量，秉持著這樣的信念，微星也將繼續保持初衷，同時響應環保，持續關注綠色科技、永續發展，致力於在研發、製造產品過程中實現環保標準，也將投入大量資源、精力一起保護地球，陳禮群說，「未來仍會繼續投入電競領域、深耕校園，同時擴展商務、創作者的產品線來滿足消費者需求」，期待與所有品牌愛好者一起走過下一個20年。