快訊／越南妹搞賭放利貸！暈船警淪內鬼幫討債　2人都羈押禁見

▲越南新娘吳女在台經營地下簽賭放高利貸，找男友李姓警員私查個資討賭債。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

北市大同警分局警備隊1名李姓警員涉利用警務系統，幫經營地下簽賭站的越南裔吳姓女友查個資，以便吳女找人索討賭債，台北地檢署昨（27日）指揮警方搜索約談李、吳到案，訊後聲押禁見，台北地院今下午召開聲押庭調查後，2人都遭法官裁定羈押禁見。

41歲吳女從越南嫁來台灣逾10年、已取得我國身分證，在北市萬華區和合夥人經營養生館，廣邀越南姐妹加入，因作風大膽、敢玩，生意相當火熱，吳女並以養生館為據點，招攬在台鄉親簽賭越南地下彩券「539」、借錢給賭客應急，藉此收取高額利息。

任職大同警分局警備隊員的51歲李男常光顧吳女的養生館，2人從2019年開始交往，吳女若遇到鄉親賭客欠債避不見面，就請李男利用警務系統私查賭客個資，再找人上門暴力討債，李男明知違法仍照辦。

▲李姓警員（中）涉用警務系統私查個資，助已婚越南女友追討賭債。（圖／記者劉昌松攝）

台北市警局接獲密報，主動自清並報請北檢指揮偵辦，經多次跟監蒐證，掌握李、吳等人犯罪事證，昨由台北市警局督察室拘提李男調查，台北市刑大拘提吳女、疑為簽賭大組頭的吳女閨蜜丈夫阮男等涉案人製作筆錄。

此外，檢警專案小組也搜索李男辦公室、涉案人住居所等處，查扣大量簽賭用的傳真機、投注單與帳冊，還有越南人在台居留證、身分證影本與欠債本票等證物，並約談多名越南籍賭客與欠債者釐清案情。

李、吳昨下午被移送北檢複訊，戴口罩與帽子遮臉躲避媒體拍攝。檢方認為2人涉犯《貪污治罪條例》、《個人資料保護法》，以及《刑法》洩密、公務員包庇媒介色情、包庇賭博等罪嫌，有逃亡與勾串滅證之虞，聲請法院羈押禁見，阮男涉犯賭博罪嫌，訊後交保5萬元、限制出境出海。