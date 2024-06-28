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盧秀燕率隊參訪新北市府　雙城合作取經...同框侯友宜

▲盧侯同框！盧秀燕率隊參訪新北市府，雙城合作取經造福人民。（圖／台中市府）

▲盧侯同框！盧秀燕率隊參訪新北市府，雙城合作取經造福人民。（圖／台中市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜今(28)日展開雙城交流，雙方就台中購物節與新北耶誕城府中雙城的建設理念展開對談。盧秀燕表示，新北耶誕城已是具有城市品牌的特色活動，透過彼此取經，造福市民朋友。侯友宜則指出，在盧秀燕市長的用心執政下，台中交通建設大步邁進，值得新北市借鏡，「我們都是一家人！」

盧秀燕指出，與侯友宜市長於公於私都像兄妹，台中市與新北市也是姐妹城市，今日特地至新北市進行市政交流，包含民政局長吳世瑋、經發局長張峯源等台中市府團隊局處首長，也都曾在新北市政府服務。

▲盧侯同框！盧秀燕率隊參訪新北市府，雙城合作取經造福人民。（圖／台中市府）

▲盧侯同框！盧秀燕率隊參訪五股公有市場，大讚其潔淨明亮。（圖／台中市府提供）

盧秀燕指出，今日參觀五股公有市場如超市一般潔淨明亮，令人讚賞，整體環境也設想周到，符合民眾採買的理想需求。另外，「新北耶誕城」已是代表城市品牌的特色活動，深具意義；「台中購物節」同樣深受民眾喜愛，富有一定影響力，為了市民的幸福快樂，雙城必須相互學習、增進交流，將最好的成果回饋市民家人們。

侯友宜則表示，台中的購物節、廣設公托值得新北市學習，今日雙城市政交流，彼此分享經驗他與有榮焉。多位新北市同仁轉戰台中市政府，顯示雙城緊密結合，朋友越多越好。台中、新北人口共近約700萬人，近台灣人口的三分之一，「只要我們做得好，台灣就會好」。

市府補充，此次交流議題尚包含新北市的資源循環教育基地、五股公有零售市場、新北市市民廣場及板橋「府中雙城」市容改造等基礎建設。兩市府首長與團隊受益良多，希望透過與侯市府團隊的治理經驗分享及交流，能強化兩府間的合作，更為將來城市發展與經濟振興開啟新的合作契機。

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