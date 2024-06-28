快訊／綠議員總統大選表態支持侯友宜　民進黨祭重懲：停權3年處分

▲民進黨中評會。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

去年總統大選期間，嘉義縣民進黨籍議員黃嫈珺曾到時任國民黨籍候選人侯友宜拜票場合表達支持，民進黨中評會今（28日）召開第十二次中評會會議，討論有關「2024年總統暨立法委員選舉違紀助選申訴案」，經出席中評委會議討論後，無異議通過做出一致決議，對嘉義縣議員黃嫈珺違紀助選行為予以停權3年處分。

中評會主委賴瑞隆重申，中評會對於違紀行為絕不姑息容忍，沒有政黨紀律就無從團結，持續違紀行為將傷害台灣整體利益，民進黨從政黨員更該以身作則，作為人民的表率，嚴格遵守政黨紀律，捍衛政黨價值，才能守護台灣的民主自由。



賴瑞隆表示，依據民進黨紀律評議裁決條例第14條規定：「為非本黨黨員及本黨違紀參選者助選，應予除名以下之處分。」今經黃嫈珺及嘉義縣黨部皆出席說明後，中評委一一詢問討論後，因黃嫈珺其違紀之行為事實俱在，因此，中評會委員在會中做出一致決議，對黃嫈珺處以停權三年之處分。



賴瑞隆強調，面對台灣內外局勢艱困，執政黨更該紀律團結來守護台灣，做賴清德總統卓榮泰院長最堅強的後盾，任何違紀行為絕不接受也絕不容忍，有紀律才能擦亮政黨形象及獲得人民信賴。

賴瑞隆指出，這屆中評會12次會議都一致性通過各項裁處案，展現執政黨最大團結及紀律要求，也讓外界感受到政黨紀律及團隊效率，謝謝所有國人的支持，中評會會持續貫徹黨紀進步向前。

賴瑞隆提醒，所有從政同志及黨員與所有台灣人民站在一起，以國家整體利益為重，堅守黨章黨綱紀律，團結一致持續爭取台灣人民支持，堅守清廉勤政愛鄉土的理念價值，共同守護台灣自由民主與和平繁榮。