台東波浪屋山海聚落市集將登場　暢享原住民工藝與美食

▲台東波浪屋山海聚落市集將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年夏天，台東都會推出包括台灣國際熱氣球嘉年華與台東最美星空等一系列的特色活動，吸引各地遊客前往旅遊體驗，今年除了縣內各地多場精彩活動的饗宴盛會外，位於市區旅遊熱點的台東波浪屋亦規劃主題展售活動「山海聚落市集」，7月份及8月份將以山與海雙主題，集結台東原住民工藝、美食與生活文化特色於市集，讓民眾可以透過台東波浪屋市集一探台東原住民族飲食文化及文創商品的特色，有更直接而深刻的體驗。

台東縣政府表示，這次的「山海聚落市集」活動，分為7月份的《山》主題和8月份的《海》主題等兩個主題來呈現，透過這兩個不同的活動主題，來表達對自然的感恩與敬重，並匯聚了眾多知名原住民文化品牌的工藝品。同時活動將介紹台東部落的信仰、習俗傳說，以及原住民與山海自然的深厚關係，讓遊客對原住民文化有更深入的理解。

台東縣原住民族行政處指出，《山》主題靈感來自台東青翠山巒之間的美麗南島紋理，展現了原住民代代相傳的珍貴文化，無論是音樂、舞蹈、還是工藝，都是在這片土地上長久紮根而生。原住民尊重生態環境，從中獲得生活的智慧和力量，並保留著與自然和諧共處的傳統生活方式；《海》主題則源自廣闊的太平洋，喚起了原住民冒險進取的精神。從造舟起航，原住民一步步向外拓展足跡，而台東的海岸線則象徵著連結南島文化的起點。美麗而神秘的大海象徵著包容與探索新事物開放的態度與生活哲學。

山海聚落市集將從7月13日起每個週末舉行，設有「工藝區」、「美食區」和「生活區」，展覽與展售共計超過15組團體參加。為了滿足展覽與展售的需求，台東波浪屋特別設計了新型態的移動展示櫃，不僅能完整呈現展出內容，也便於收納與移動，將帶給民眾新穎的逛展體驗。

原民處進一步說明，波浪屋經營理念一直秉持著「傳承、永續、慢生活」精神攜手將原住民產業及生活美學等多元面向推向大眾市場，深植台東南島生活風格。歡迎大家夏日走訪台東參加系列活動，並前來台東波浪屋體驗豐富多彩的文化盛宴，體驗台東的美麗與魅力。