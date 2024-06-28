第2屆「慢經濟學院-青年領袖培力營」結訓　培力在地人才

▲第2屆「慢經濟學院-青年領袖培力營」結訓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

經過2週的密集培訓與共識凝聚，台東第2屆慢經濟學院「青年領袖培力營」28日舉行結業典禮，慢經濟學院致力於深化慢經濟的影響，培養愛土地、愛文化、愛生命的台東人。這次培訓透過講座分享、討論及實地參訪，旨在培養理解慢經濟理念並具備永續發展思維的在地人才。

台東縣長饒慶鈴在結業式上勉勵時強調，台東要發展，不僅僅是政策法規應該與時俱進，無論出生地或居住地，只要認同台東這片土地和文化的人，都歡迎成為台東人。「慢經濟」背後支撐的是「快思維」與「高效率」，除了縣府同仁的支持與付出外，若能邀請縣內民眾參與其中，將能更快實現臺東的共同願景。因此，「賦能」是舉辦慢經濟學院的最重要目的，唯有培力打造具備優異實力的夥伴，才能在未來的發展挑戰中攜手合作，共創未來。

台東縣政府國際發展及計畫處至初，本週課程講座邀請了多位專家學者，包括台東大學副教授鄭肇祺、前亞太電信董事長陳鵬、前行政院科技政務委員張進福、中華民國社會事業發展協會秘書長陳淑蘭、台灣地方創生基金會董事長陳美伶及今週刊發行人梁永煌。這些講座內容豐富，涵蓋了文化資源、產業發展、科技政策等多方面的知識，為參訓夥伴們帶來了全方位的學習體驗。

在分組討論成果發表環節中，特別設立了「台東青年參與創業分享」小論壇，由具有豐富創業經驗的陳鵬董事長主持，並邀請第1屆學員廖祐笙與陳亮竹分享在地創業心得。此外，國泰金控投資長程淑芬也應邀參加，共同聆聽第2屆學員們的分組討論成果並給予建議。

台東縣府國計處說明，慢經濟政策是一個綜合性的縣政發展理念，旨在利用豐富的自然資源和多元文化打造特色旅遊活動，並加強對在地文化的認識和保護，營造一個破壞性最小、永續經營的環境，讓居民和遊客都能在其中悠遊樂活。實現這一願景需要保護自然資源、推動社區參與、發展智慧旅遊及提供教育機會等多方面的努力，結合政府與民間的力量，共同致力於實現可持續經濟發展，才能帶來永續的城鄉經營。