星光閃閃群星演唱會暨長青盃才藝大賽　3千長輩樂開懷

▲《倚盃氣 歡喜來唱歌》最後由臺東縣鹿野鄉老人會奪冠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長青嘉年華系列活動28日在縣立體育館熱鬧展開，上午有22組長輩以歌會友的長青盃才藝大賽，為爭取榮耀，各參賽團體展現歌藝，競爭相當激烈，下午則邀請金曲歌后張秀卿演出、並擔任星光閃閃群星演唱會主持人，歌后笑話連發逗得長輩開懷大笑，3千多位長輩熱情參與。台東已有7鄉鎮老年人口達到20%以上的超高齡社會，鼓勵長輩多多走出家門參與社區活動，相揪一起健康動起來！

台東縣長饒慶鈴表示，至今年5月臺東縣已有4萬1540位65歲以上的長輩，佔台東縣總人口比例19.7%，其中7鄉鎮老人人口已達20%以上，是超高齡社會，所以長輩們要互相扶持照顧，多多參加文健站、社區關懷據點活動，為喚起社會大眾對高齡者議題的重視，。



台東縣政府也會結合社會資源，持續推動樂齡計畫，像長青嘉年華系列歌唱主題活動已經邁入第4年；今年的《倚盃氣 歡喜來唱歌》2024長青盃才藝大賽更吸引22組約400位長輩報名參加，長輩們花招百出，可愛至極，十分用心準備，有隊伍融入打擊表演、有的則加入話劇演出。最後由臺東縣鹿野鄉老人會及臺東縣長青槌球協會分獲冠、亞軍，並獲得2萬元、1萬6千元獎勵，下午即受邀站上演唱會大舞台創意表演。

星光閃閃群星演唱會下午2點展開，邀請老中青三代的實力派歌手與長輩相見歡，包括台語新生代男歌手曾瑋中、台語金曲歌后張秀卿及演歌雙棲情歌王子范逸臣、鐵肺天后戴愛玲、新生代情歌王子畢書盡等歌手，都帶來的他們最經典及耳熟能響的歌曲，眾星齊聚臺東與鄉親長輩們一起同歡，金曲歌后張秀卿，更是唱好唱滿，搞笑的主持功力，逗得現場每一位長輩民眾，笑聲連連，每位歌手都想近距離的與台下聽眾互動，主動走下來與長輩們互動，讓長者們都笑容滿面，一起享受這晚的音樂時光！