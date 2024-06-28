台東豐年祭典暨收穫祭共計152場　時間排定

▲台東各族群原住民豐年祭及收穫祭共計152場次。（圖／記者楊漢聲翻攝）
記者楊漢聲／台東報導
台東縣各族群原住民將陸續舉辦豐年祭典（收穫節）活動，將自7月6日由東河鄉北源村阿奚露艾部落阿美族豐年祭活動揭開序幕，並持續到8月25日，共計152場次，每個地點辦理時間2至8天不等，其中，7月27、28日台東市公所將在台東森林公園辦理「馬卡巴嗨樂舞藝術節」一連串精彩熱鬧系列活動，以及7月15日台東市卡大地布卑南族收穫祭、7月13至15日台東市各阿美族部落豐年祭典、7月19日卑南鄉達魯瑪克部落的東魯凱族收穫祭等，則是縣內較大型的祭典活動，縣長饒慶鈴歡迎國內外遊客到台東體驗原住民文化與品嚐原住民風味美食餐，提醒遊客遵守相關規範和禁忌。
原住民行政處表示，今年經各鄉鎮市公所、各部落會議研商後，計有152場次，並由7月6日由東河鄉北源村阿奚露艾部落阿美族豐年祭活動揭開序幕，及噶瑪蘭族於7月13日長濱鄉樟原海灘、14日大峰峰部落舉行，另卑南族7月9至17日台東市知本卡大地布部落收穫祭（15日迎賓）等舉辦。
另外，為聯絡魯凱族人彼此的感情台東縣卑南鄉東興村達魯瑪克部落，將訂於7月19至20日在東興村達魯瑪克文化廣場舉辦收穫祭活動，台東市公所舉辦的「馬卡巴嗨文化觀光季」活動，從7月份展開，包括7月11日至16日阿美族海祭活動、各部落豐年祭活動-部落慶典活動、7月27、28日台東森林公園馬卡巴嗨樂舞藝術節，現場活動有在地藝術創作家裝置、藝術作品展覽、原味好玩市集、傳統技藝與童玩體驗、打卡送好禮、手工創意市集活動、原味美食餐桌饗宴等，歡迎民眾共襄盛舉。
台東縣各族群原住民舉辦豐年祭典舉行日期地點（辦理起訖時間，與民眾聯歡時間均在最後1、2天），縣府已彙整各村里、部落舉辦時間，上網或印製海報宣傳，並規劃有旅遊、文化體驗夏令營及賞鯨等套裝行程與活動，以期能帶動暑期台東縣的觀光熱潮，縣府也提醒各族群祭典會有些禁忌，遊客事先應瞭解，勿妨礙或干擾祭典進行，尊重珍貴的部落文化，其他若有疑問之處可上網至台東縣政府原住民全球資訊網站查詢(https://aborigine.taitung.gov.tw/Default.aspx)、台東市馬卡巴嗨網站(http://www.taitungcity.gov.tw/)或洽台東縣政府原住民行政處文教行政科，電話089--320995、各鄉鎮市公所及交通部觀光局東部海岸風景區管理處、花東縱谷風景區管理處。
如需各部落周邊詳細資訊也可聯繫各鄉鎮公所，臺東市公所(089)325-301、卑南鄉公所(089)381-368、鹿野鄉公所(089)552-136、關山鎮公所(089)811-179、池上鄉公所(089)862-041、東河鄉公所(089)896-200、成功鎮公所(089)851-004、長濱鄉公所(089)832-139、金峰鄉公所(089)751-144、大武鄉公所(089)791-340、達仁鄉公所(089)702-249、太麻里鄉公所(089)781-301洽詢。
讀者迴響