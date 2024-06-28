酒駕新法上路2年　台東警強力執法...籲民眾勿心存僥倖

▲警方強力執法嚴防酒駕籲民眾勿心存僥倖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

自2022年酒駕新法上路迄今已2年，據臺東縣警察局交通警察隊統計，2022年度取締酒駕違規件數為1124件、2023年度為1558件，而2024年1月至5月底已取締近800件。



警方表示，酒駕罰則近年來雖不斷提高，但仍不時於新聞中發現有酒駕所導致的悲劇，為了嚇阻及減少酒駕行為，也將持續針對轄內易生酒駕事故熱點、路段編排路檢勤務，並針對KTV、酒店等飲酒場所業者加強臨檢及約制，除請業者加強於門口、櫃檯宣導「喝酒勿開車」、「指定駕駛」、「代客叫計程車」、「代客駕車」服務，並再次叮嚀店家務必配合政府政策，主動協助關懷飲酒者交通狀況，並予協助「代駕」服務，共同防制酒後駕車不法行為以善盡社會責任。



另外，依據立法院先前通過增訂道路交通管理處罰條例第35之1條，規定酒駕再犯、酒駕致人重傷或死亡、酒測拒檢測者，被吊銷駕照後，須完成酒駕防制教育或酒癮治療，重新考照一年內，僅能駕駛裝設俗稱酒精鎖的「車輛點火自動鎖定裝置」汽、機車。近年來亦有發現不少受限制之駕駛人貪圖方便的僥倖心態駕駛i-Rent之類的租賃車輛以規避酒精鎖，但此類駕駛人若開無酒精鎖的車遭查獲時，騎乘機車須罰6萬、駕駛小型車則罰9萬，如為大型車或是1年內有2次以上駕駛未裝酒精鎖車輛者罰鍰則將高達罰12萬。

交通警察隊隊長劉正達表示，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，將持續針對易違規、多肇事地點規劃勤務，強化交通執法及事故防制，同時強化執法強度，期許有效減少事故，維護道路交通安全，並提醒民眾千萬不要心存僥倖、以身試法，為了確保自己及其他用路人的生命安全，恪遵「酒後不開車、開車不喝酒」原則，以免易發生交通事故害人害己。