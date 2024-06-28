台中忠福堂金虎爺徒步進香　西螺福興宮+美女藝術家熱情接駕

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆六月初六虎爺聖誕，台中忠福堂豐原金虎爺會以「勇者無懼」為進香主題，籌辦第三屆徒步謁祖，昨（27）日晚間抵達西螺鎮並駐駕福興宮，去年螺陽迎太平遶境大會香準備上百公尺「紅地毯禮炮」恭迎台中忠福堂廣澤尊王鑾駕的環陞企業再續前緣，虔備香案、敬品，並再次以紅地毯禮炮恭迎金虎將軍聖駕。

▲台中忠福堂豐原金虎爺第三屆徒步謁祖昨日抵西螺，西螺福興宮董事長楊文鐘、環陞企業董事長楊文祥、蠟筆畫藝術家蘇慧棉老師等人一同接駕，展現西螺地區濃厚的人情味與熱情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



環陞企業創辦人林阿碧偕西螺福興宮董事長楊文鐘、環陞企業董事長楊文祥、蠟筆畫藝術家蘇慧棉老師等人一同接駕，展現西螺地區濃厚的人情味與熱情，透過簡單隆重的團拜三獻，祝福此次進香聖事圓滿。

蘆洲保佑宮、蘆洲建設、北山天合等單位亦於西螺大橋共同聯合炮贊，施放百萬煙火贊揚忠福精神勇者無懼。西螺福興宮自清代以降即是全台各地進香團的重要中繼站，近廿年來復振盛行的徒步進香也都會以此作為駐駕或停駕之據點。

▲環陞企業董事長楊文祥、蠟筆畫藝術家蘇慧棉老師等人一同接駕，展現西螺地區濃厚的人情味與熱情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，竭誠歡迎全國各地進香團、海內外信徒蒞宮參拜，感受太平媽祖人文薈萃的信仰文化與藝術之美還有西螺人引以為傲的接待文化，讓廟會更加優質、具有生命力，帶來觀光效益與教育意義，持續發揚真正生根於常民生活的文化資產。

▲蠟筆畫藝術家蘇慧棉老師、環陞企業董事長楊文祥接駕，展現西螺地區濃厚的人情味與熱情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）