自填空白收據報公帳　雲林褒忠鄉長涉貪遭判1年4月

▲褒忠鄉長陳建名、課長、秘書違反貪污治罪條例，鄉公所遭搜索畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林褒忠鄉鄉長陳建名等人向店家取得9張空白收據，偽造資料詐取村鄰長自強及文康活動所餘經費7萬1500元，用來作為綁樁賄選村長的經費。雲林地檢署4月偵結，將包括陳建名在內的15人依法起訴，雲林地方法院今（27）日宣判，陳建名共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年4個月。

褒忠鄉鄉長陳建名今日受訪表示，「今日判決結果，基於尊重司法，接下來仍然會全力捍衛自己的清白，也相信最終能夠得到更公平的審判，也感謝這一段時間默默陪伴及鼓勵我的鄉親，我也一定會持續認真鄉政的推動服務，回報鄉親的相挺，待收到正式的判決書後，會和律師討論如何捍衛自己的清白在進行上訴。」

該案緣起，雲林縣褒忠鄉111年度鄰長自強及文康活動，編列人數143人，每人經費2千元，共計28萬6千元，因疫情的關係，活動改為每人核發1500元超商禮券，經費共剩餘7萬1500元，但陳建名等人利用舉辦餐會之便，向「XX小食部」取得9張空白收據，接著再使用空白收據詐取7萬1500元，將這筆錢分配給9人。

褒忠鄉公所訂於111年度舉行「褒忠鄉大手牽小手為愛一起走」活動，經費概算為43萬元，卻未經招標交由東X公司承攬，並將活動拆成多個沒有超出10萬元的標案，再由東X公司收集其他廠商的收據，假裝其他廠商有承辦活動。更要求這43萬的經費中，要有8萬元供他們自行支配使用，再由東X公司列出概算表，浮報經費列於「褒忠鄉大手牽小手為愛一起走」活動中。

▲褒忠鄉長陳建名、課長、秘書違反貪污治罪條例，鄉公所遭搜索畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

而吳姓課長則從43萬元經費中先預支23萬8千元，其中10萬5千元交付給東X公司，剩下的13萬3千元分別用於餐盒費用4萬8千元、表演團體費用5千元、8萬元則為陳建名指示吳姓課長等人向東X公司收取的賄款。雲林地檢署依「貪汙治罪條例」違背職務收受賄賂、利用職務詐取財物、使公務員登載不是文書等罪，將包括陳建名、吳姓課長在內共15人提起公訴。

雲林地方法院今宣判，褒忠鄉鄉長陳建名、社會課前課長吳清源共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年4個月。鄉長秘書許曉旗共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年6個月。民政課前課長李承諺共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑6個月，緩刑3年，並向公庫支付10萬元。

村長張文邦共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑5個月，緩刑3年，並向公庫支付6萬元。村長陳成琮共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑1年，緩刑3年，並向公庫支付新臺幣6萬元。廠商蔡右勳共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑5個月，緩刑2年。廠商王雯蓓共同犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑5個月，緩刑2年。7村長章深根、廖慧義、吳明和、郭峯冧、曾樹頭、吳慎哲、莊清榮均無罪。

▲褒忠鄉公所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）