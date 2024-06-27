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男台中偷車開回南投看媽媽…加油不給錢露餡　拒捕遭警開9槍

記者高堂堯／南投報導

柯姓男子於在臺中市竊取車輛後，開往位於南投縣的母親老家「探親」，途中還2度在加油站加「霸王油」；警方獲報後立即展開追捕，未料柯男竟轉往信義鄉和集集鎮間四處逃竄、更衝撞閃避沿路設置的攔截點，警方於是開槍擊中車輪、持續圍捕緊追，終於成功逮捕柯男，訊後移送法辦。

▲柯姓男子偷車拒捕衝撞警方攔截點、波及無辜機車。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲柯姓男子偷車拒捕衝撞警方攔截點，警方亮槍喝斥。（圖／記者高堂堯翻攝）

信義警分局指出，自昨（26）日至今日先後接獲埔里鎮埔里加油站及中潭加油站報案，有車輛駕駛人加油後卻不付錢即加速離開，經調閱監視器，發現該車為台中市北屯區失竊車輛；時至今日早上，警方又獲報該失竊車輛在信義鄉山區現蹤，立刻佈線展開追緝。

▲▼信義、集集2分局警方合力圍捕制伏柯姓嫌犯。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼信義、集集2分局警方合力圍捕制伏柯姓嫌犯。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲偷車賊拒捕衝撞攔截點、波及無辜機車，信義、集集2分局警方大膽用槍、合力圍捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，竊嫌遭追捕時四處逃竄，車輛來回進出信義、集集2地，過程中行經警方在信義鄉公所旁玉山路與明德街口設置之攔截點，還加速閃避衝撞、險些撞上在場員警，並波及一旁停放之機車；竊嫌一路逃至集集分局郡坑所攔檢點、仍未減速，員警見狀即大膽用槍，連開9槍、擊中車輛左前輪及引擎，儘管竊嫌仍然駕車繼續逃逸，但警方也緊追不捨，終於在明德村砂石便道以前後夾擊之勢讓竊嫌再無路可去，合力將他制伏逮捕。

警方調查，竊嫌為41歲柯姓男子，於26日在臺中北屯區竊取車輛後，開車前往母親位於埔里鎮的老家，途中因汽車沒油而加「霸王油」，途中得知遭警方追緝後，因不熟本地道路而像無頭蒼蠅一般到處逃竄，最後仍難逃法網，全案分別依竊盜、詐欺、故意毀損、公共危險等犯行，移送臺中地檢署偵辦。

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