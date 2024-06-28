北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台北市一名登山客日前獨攀嘉明湖，預計26日下午返家，但家人遲遲等不到人，著急報案處理，警消獲報後展開搜救，在步道4K處尋獲其遺體，讓家人心碎不已。

▲北市男獨攀嘉明湖，陳屍步道旁邊坡。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

根據警方調查，來自台北市的66歲劉男25日上午8時許到向陽派出所報到後入山，展開2天1夜行程攀爬嘉明湖，26日上午11時42分時，他還在嘉明湖畔與家人用電話連繫，告知已準備下山，不料，直至當天深夜10時許，劉男都遲遲沒回家，家屬打電話也都沒有回應，焦急打電話報案。

經與2處山屋管理員確認，劉男都沒有入住紀錄，警消隨即集結搜救人員，於27日一早執行搜救任務，27日下午1時30分左右，搜救人員在步道4K處發現有滑落痕跡，往下一看有疑似人體倒臥該處，用繩索下行100公尺查看後，確認是一名以明顯死亡的男性。

搜救人員比對死者包包內的證明文件，確認死者就是失聯的劉男，將遺體以軟式擔架包裹，並使用繩索、滑輪拉抬，終於在27日下午3時30分將遺體移至步道上，晚間7時許將遺體運送至向陽森林管理處。

家屬接到死訊後，28日清晨抵達派出所接受警詢，並重回現場進行招魂。警方已報請台東地檢署進行刑事相驗，要釐清劉男詳細死因。