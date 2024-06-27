偏鄉醫療新模式！雲林縣智慧繁星E療建構專科遠距會診

▲雲林縣政府今日上午於衛生局舉辦「智慧繁星雲林新醫（E）療，建構偏僻地區專科遠距會診」啟動記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣已達超高齡縣市，縣內20鄉鎮中高達13個鄉為健保署公告西醫醫療資源不足地區，雲林縣政府今（27）日舉辦「智慧繁星雲林新醫療，建構偏僻地區專科遠距會診」啟動記者會，優先於崙背、四湖、水林、林內、古坑、台西及口湖鄉等偏僻7地區衛生所辦理眼科、皮膚科遠距醫療照護服務。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣偏鄉醫療資源嚴重不足且不均，且本縣因「非山非市」的特性，無法適用改善山地離島地區醫療資源之相關計畫，為減少獨居長者因交通不便等因素延遲就醫，增進鄉親在地就醫可近性，縣府自籌編列遠距醫療預算，推動智慧繁星雲林新醫療計畫。



張麗善指出，在地衛生所與縣內醫院及縣外醫學中心合作執行相關專科遠距醫療服務，輔助偏僻地區眼科、皮膚科專科遠距醫療服務，眼科遠距會診服務提供包括台中榮總、中國附醫、若瑟醫院、雲基醫院、中國北港附醫、雲林長庚醫院 6 家醫院；皮膚科遠距會診服務提供包括台中榮總、彰基醫院、台大雲林分院及雲林長庚醫院等 4 家醫院，此外，成大斗六分院亦提供衛生所兒科會診服務。

衛生局長曾春美說明，四湖、口湖及台西等沿海偏僻地區糖尿病人眼底鏡檢查率偏低，此次結合遠距眼科照會，將同步引進視網膜輔助診斷 AI 系統，搭配眼底鏡檢查協助衛生所醫師診斷，以提升糖尿病人視網膜追蹤照護，對於視網膜異常個案，可優先透過衛生所遠距會診服務，必要時轉診至醫院眼科治療後，再回歸社區繼續照護，藉由雙向轉診及共照服務，減少偏鄉民眾就醫奔波，實現分級醫療目標。



曾局長強調，衛生局將持續輔導13個偏僻地區衛生所藉由公共衛生服務發掘在地有需求的鄉親，協助就近轉診至辦理眼科或皮膚科會診之衛生所接受專科醫療服務，使偏鄉醫療不再受限於交通阻礙，讓雲林鄉親就醫公平性再升級。

▲四湖、口湖及台西等沿海偏僻地區糖尿病人眼底鏡檢查率偏低，此次結合遠距眼科照會，將同步引進視網膜輔助診斷 AI 系統，搭配眼底鏡檢查協助衛生所醫師診斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）