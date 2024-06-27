　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

偏鄉醫療新模式！雲林縣智慧繁星E療建構專科遠距會診

▲雲林縣政府今日上午於衛生局舉辦「智慧繁星雲林新醫（E）療，建構偏僻地區專科遠距會診」啟動記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日上午於衛生局舉辦「智慧繁星雲林新醫（E）療，建構偏僻地區專科遠距會診」啟動記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣已達超高齡縣市，縣內20鄉鎮中高達13個鄉為健保署公告西醫醫療資源不足地區，雲林縣政府今（27）日舉辦「智慧繁星雲林新醫療，建構偏僻地區專科遠距會診」啟動記者會，優先於崙背、四湖、水林、林內、古坑、台西及口湖鄉等偏僻7地區衛生所辦理眼科、皮膚科遠距醫療照護服務。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣偏鄉醫療資源嚴重不足且不均，且本縣因「非山非市」的特性，無法適用改善山地離島地區醫療資源之相關計畫，為減少獨居長者因交通不便等因素延遲就醫，增進鄉親在地就醫可近性，縣府自籌編列遠距醫療預算，推動智慧繁星雲林新醫療計畫。
 
張麗善指出，在地衛生所與縣內醫院及縣外醫學中心合作執行相關專科遠距醫療服務，輔助偏僻地區眼科、皮膚科專科遠距醫療服務，眼科遠距會診服務提供包括台中榮總、中國附醫、若瑟醫院、雲基醫院、中國北港附醫、雲林長庚醫院 6 家醫院；皮膚科遠距會診服務提供包括台中榮總、彰基醫院、台大雲林分院及雲林長庚醫院等 4 家醫院，此外，成大斗六分院亦提供衛生所兒科會診服務。

衛生局長曾春美說明，四湖、口湖及台西等沿海偏僻地區糖尿病人眼底鏡檢查率偏低，此次結合遠距眼科照會，將同步引進視網膜輔助診斷 AI 系統，搭配眼底鏡檢查協助衛生所醫師診斷，以提升糖尿病人視網膜追蹤照護，對於視網膜異常個案，可優先透過衛生所遠距會診服務，必要時轉診至醫院眼科治療後，再回歸社區繼續照護，藉由雙向轉診及共照服務，減少偏鄉民眾就醫奔波，實現分級醫療目標。
 
曾局長強調，衛生局將持續輔導13個偏僻地區衛生所藉由公共衛生服務發掘在地有需求的鄉親，協助就近轉診至辦理眼科或皮膚科會診之衛生所接受專科醫療服務，使偏鄉醫療不再受限於交通阻礙，讓雲林鄉親就醫公平性再升級。

▲雲林縣政府今日上午於衛生局舉辦「智慧繁星雲林新醫（E）療，建構偏僻地區專科遠距會診」啟動記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲四湖、口湖及台西等沿海偏僻地區糖尿病人眼底鏡檢查率偏低，此次結合遠距眼科照會，將同步引進視網膜輔助診斷 AI 系統，搭配眼底鏡檢查協助衛生所醫師診斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►村民抗爭淪工具　麥寮前鄉長蔡長昆保險箱「搜出270萬」成索賄鐵證

►感謝「郵」你！雲林阿伯連人帶車倒田邊　熱血郵差頂烈陽急扶起

►土庫國小U11女籃季軍　立委張嘉郡勉勵明年拼U12冠軍

►雲林力推智慧交通　斗六、西螺、斗南增80公共自行車租賃站

►「Fun假遊雲林」　暑期殺體力！271場營隊690梯次活動

 

ET快訊
大家都簽同意書！鄰居曾勸2F「人家要生活」　遭回：那是我權利
快訊／6縣市大雨特報「下到晚上」　雷雨彈炸2地
父女檔深夜「台中走回南投」惹同情　女童阿嬤曝真相
救回5狗9貓！內湖愛爸陳屍寵物店　17歲女兒：店休一周再振作
快訊／挺2樓屋主　施工方道歉了：發生憾事非常自責
快訊／高雄3教師「脫光光」合照比基尼妹！　校方發聲了
獨／寵物店2F屋主發聲了！　拒簽原因曝光
快訊／26歲女陳屍板橋高檔飯店！
赴陸旅遊調至「橙色燈」！　旅行社怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中拋磚引玉「研討會+參訪」移花蓮辦理　行動相挺助振興

偏鄉醫療新模式！雲林縣智慧繁星E療建構專科遠距會診

向台語音樂五大天王致敬！　《流浪之歌》台南400流行音樂展演28日登場

星光音樂會富里璀璨登場！「竹SPA」免費體驗...還有免費接駁

虎科大推動「2024USR共同培力系列活動」　500師生參與交流

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌出席剪綵

FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

2024客家小炒全國爭霸賽北區初賽　7月1日截止報名

0918地震橋面凹陷！　羅山村景平3號橋重建完工「雙向通車」

工藝中心70周年「工藝遶境」全臺巡遊啟動　首站南投展至8／4

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

台中拋磚引玉「研討會+參訪」移花蓮辦理　行動相挺助振興

偏鄉醫療新模式！雲林縣智慧繁星E療建構專科遠距會診

向台語音樂五大天王致敬！　《流浪之歌》台南400流行音樂展演28日登場

星光音樂會富里璀璨登場！「竹SPA」免費體驗...還有免費接駁

虎科大推動「2024USR共同培力系列活動」　500師生參與交流

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌出席剪綵

FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

2024客家小炒全國爭霸賽北區初賽　7月1日截止報名

0918地震橋面凹陷！　羅山村景平3號橋重建完工「雙向通車」

工藝中心70周年「工藝遶境」全臺巡遊啟動　首站南投展至8／4

日商獨家員工福利！　東京威力科創「松島度假研修中心」首曝光

左營高鐵後站翻轉！188億打造26層新地標　將有A級商辦、飯店

合買預售屋！「要繳第三期工程款」友卻反悔了　網洗版喊1解方

飛機突然出現在道路上　女「貨車被撞成廢鐵」驚嚇：我還活著

第一次坐捷運去北車！沐妍轉搭台鐵…抬頭看車廂「PO落淚圖」：我超白痴

台中拋磚引玉「研討會+參訪」移花蓮辦理　行動相挺助振興

內湖愛爸陳屍寵物店　附近民眾獻花鞠躬致意

大家都簽同意書！鄰曾勸2F住戶「人家要生活」…遭回：那是我權利

快訊／6縣市大雨特報「下到晚上」　雷雨彈炸2地

「高鐵科技之心」最優申請人簽約　國揚侯西峰曝未來規劃

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

地方熱門新聞

餐飲集團嘉義設食材中心　再開全台最大門市

苗栗露營區氾濫！業者霸占水塔惹怒在地人

花蓮分署法拍有好康　84萬當溫泉套房主人

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

火鍋店意外拉抬住房率　轉型吃到飽嘉義首見

關帝港開基武廟捐贈台南市消防局防護裝備

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

黃昏市場小吃攤瓦斯軟管脫落引起火災

2024岸內製片所揭曉20組新星名單

南投新住民生活適應輔導　壓軸班次埔里鎮登場

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌剪綵

2024桃園蓮花季6/29開幕　送限量紀念品+農遊券

快訊／台中死亡車禍　1人壓車底不治

更多熱門

相關新聞

斗六夏日微醺音樂祭　7/6膨鼠森林公園消暑狂歡　

斗六夏日微醺音樂祭　7/6膨鼠森林公園消暑狂歡　

雲林斗六膨鼠森林公園將在炎炎夏日中舉辦最消暑的活動，今（27）日召開宣傳記者會。市長林聖爵表示，「2024斗六夏日微醺音樂祭」將於7月6日下午3點熱鬧登場，先由微醺副舞台的遊戲拉開序幕歡迎鄉親一同徜徉在大草坪裡，來場悠閒的野餐派對直到夜間的音樂狂歡，享受週末Chill一下。

台灣大未來國際高峰會　張麗善暢談AI農業

台灣大未來國際高峰會　張麗善暢談AI農業

斗六車站旁地下道遺體掛空中　民眾急報警

斗六車站旁地下道遺體掛空中　民眾急報警

麥寮前鄉長保險箱搜出270萬現金成索賄鐵證

麥寮前鄉長保險箱搜出270萬現金成索賄鐵證

土庫國小U11女籃季軍　張嘉郡盼明年拼U12冠軍

土庫國小U11女籃季軍　張嘉郡盼明年拼U12冠軍

關鍵字：

偏鄉醫療資源遠距會診雲林雲林縣衛生局

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

即／台中回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

孫安佐爆登成人平台直播！

中共35戰機北中南東「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！剩東北有空隙

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

最會「溺愛孩子」星座Top 3

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面