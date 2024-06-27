2024斗六夏日微醺音樂祭　7／6膨鼠森林公園消暑狂歡　

▲雲林山線最盛大的音樂祭活動「2024斗六夏日微醺音樂祭」，將於7月6日在膨鼠森林公園熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六膨鼠森林公園將在炎炎夏日中舉辦最消暑的活動，今（27）日召開宣傳記者會。市長林聖爵表示，「2024斗六夏日微醺音樂祭」將於7月6日下午3點熱鬧登場，先由微醺副舞台的遊戲拉開序幕歡迎鄉親一同徜徉在大草坪裡，來場悠閒的野餐派對直到夜間的音樂狂歡，享受週末Chill一下。

斗六市公所說明，「斗六夏日微醺音樂祭」已逐漸成為雲林山線最具特色的音樂狂歡活動，今年的微醺主舞台邀請到《大嘻哈時代2》節目中表現亮眼的人氣歌手馬克 SAVAGE.M、FRαNKIE 阿法、阿夫 Suhf、艾蜜莉 AMILI 組成的嘻哈男團BSB、去年民眾向市長許願的無妄合作社、那屋瓦少女隊的排灣療育女聲-Kivi+曾妮、美式龐克樂團粗大Band、魯蛇系樂團八青哥、以「都是weather你」爆紅的JOYCE就以斯，連番接力帶來精彩的演出。





除了精彩的表演，週邊活動有微醺舞台遊戲推啤酒競賽及微醺沙包，以及親子最喜愛的膨膨琪琪公仔彩繪活動，當天在膨鼠森林公園打卡出示手機畫面，還可以兌換限量膨膨琪琪抱枕一顆，另外還有集結許多特色酒商及美食攤位的微醺市集，讓民眾可以一邊享用美食，一邊聽音樂。



斗六市長林聖爵表示，斗六夏日微醺音樂祭深受民眾喜愛，這次活動規劃一系列精采內容，邀請市民朋友及全國的民眾，7月6日下午三點一起來膨鼠森林公園，享受微醺的音樂及美食，同時提醒大家，未成年請勿飲酒，成年人應理性飲酒，且酒後不開車，活動當天都有代駕及計程車的配套措施，歡迎前來參與的民眾多加利用。

▲市長林聖爵邀請鄉親一同徜徉在膨鼠森林公園的大草坪裡，來場悠閒的野餐派對直到夜間的音樂狂歡，享受週末Chill一下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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