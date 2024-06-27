寵物店老闆亡　2樓屋主再發話：人死了一樣不會簽同意書

▲寵物店老闆因與2樓住戶發生糾紛而無法取得營業登記，心血付諸東流因而輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

北市內湖寵物店老闆黨姓男子疑似重砸500萬元後，卻因2樓屋主失聯，導致營業登記下不來，不堪經濟壓力，最終走上絕路。對此，2樓屋主表示，陽台修繕的金額都是她自己出的，因為對方一直說謊才不想簽同意書，即使現在對方死了，她還是不會簽下去。

據《三立新聞網》報導，2樓屋主表示，陽台修繕、吊掛等費用共計11.5萬元，全都是她自己出的，最後卻因寵物店老闆對外宣稱費用是1樓付，讓她承受罵名。她認為，從頭到尾都未要求黨男做什麼，現在卻因為對方輕生而被許多人找麻煩。

2樓屋主表示，她曾勸過老闆先不要花錢裝潢，但對方溝通及協調的過程中卻不斷說謊、欺騙。現在知道人走了，雖然讓她難過及遺憾，但還是不會簽下同意書。

據了解，該名老闆租下內湖區一樓房屋打算開寵物店，但依據法規，要開業需要樓上住戶、左鄰右舍一致同意才能經營，老闆因此挨家挨戶說明原由，一一取得鄰居同意，不過因遲遲無法聯絡上2樓住戶，導致營業登記下不來，無法開業，然而目前雙方說詞明顯有出入。

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