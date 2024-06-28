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社會 社會焦點 保障人權

男獨攀雲龍瀑布墜50米邊坡...受傷困溪床　搜尋7小時救出

記者高堂堯／南投報導

蒲姓山友27日獨自從信義鄉東埔登山口入山、打算前往雲龍瀑布，途中不慎摔落50米邊坡下、受傷無法行動；南投縣消防局、玉管處動員2梯次共15人前往救援，並克服午後山區豪雨的惡劣天候和險峻地形，花費約7小時將蒲男救出，所幸他傷勢並不嚴重，未送醫即自行離開。

▲蒲姓山友獨自東埔登山口入山、欲前往雲龍瀑布，途中不慎摔落邊坡受傷，獲消防隊救出。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲蒲姓山友獨自東埔登山口入山、欲前往雲龍瀑布，途中不慎摔落邊坡受傷，獲消防隊救出。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府消防局指出，昨日中午12時許接獲來自台中市的23歲蒲姓男子通報，指他原預計獨自前往雲龍瀑布、當天下午回程下山，但近中午行經樂樂溫泉附近林道時，不慎摔落邊坡、腳部受傷，故報案求援；該局第三大隊立即派遣玉山分隊警消及群呼義消支援，共計出勤4名警消、7名義消及1名玉管處人員等12人前往現場。

▲蒲姓山友獨自東埔登山口入山、欲前往雲龍瀑布，途中不慎摔落邊坡受傷，獲消防隊救出。（圖／記者高堂堯翻攝）

搜救人員抵達蒲男摔落處後，嘗試下切救援，於下午4時終於發現他受困於垂直距離50米深的溪床上，須開闢路徑下切，但因雨勢不斷、執行困難，故再增派第二梯次共1名警消及2名義消前往支援，經鋸樹造橋鋪路作業後，搜救人員順利將蒲男先後拉運至溪床上、回到林道地面；因蒲男手腳有擦傷，由搜救人員攙扶護送下撤，至晚間7時許撤出至登山口，蒲男經評估後，表示身體有恢復、不需要救護車，可自行離去。

▲蒲姓山友獨自東埔登山口入山、欲前往雲龍瀑布，途中不慎摔落邊坡受傷，獲消防隊救出。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局呼籲山友，目前夏季山區氣候不定，多有午後雷雨，多雨季節路面易溼滑，林道多處坍塌，建議應備足充份裝備再登山，並且應結伴而行，以免發生意外。

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