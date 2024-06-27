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攀干卓萬群峰...押隊人員滑落百米邊坡　消防空勤搶救16小時

▲杜姓男子於干卓萬群峰獵寮營地附近滑落約100公尺邊坡下受重傷，南投消防隊及時救援並由空勤直升機吊掛送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲杜姓男子於干卓萬群峰獵寮營地附近滑落約100公尺邊坡下受重傷，南投消防隊及時救援並由空勤直升機吊掛送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

1行13人登山隊預計攀登干卓萬群峰，6月26日由萬大林道入山，但其中一名杜姓男子途中不慎滑落100公尺的邊坡下而受重傷、動彈不得；南投縣消防局獲報後，動員前往救援並申請空勤直升機2度出勤吊掛，費時約16小時將杜男救下山送醫、保住一命。

南投縣119指揮科指出，昨晚6時36分接獲該登山隊一名山下留守人報案電話，指稱擔任押隊人員的68歲杜姓男子在前往干卓萬群峰十粒溪營地途中，行經獵寮營地附近時滑落邊坡，頸椎疑似骨折、肢體無法活動而受困，故向該局求援；消防局立即通報所轄第二大隊動員山搜隊人員，組成山域搜救隊前往救援，另通知鄰近山域友軍前往協助。

▲杜姓男子於干卓萬群峰獵寮營地附近滑落約100公尺邊坡下受重傷，南投消防隊成功救援並由空勤直升機吊掛送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲杜姓男子於干卓萬群峰獵寮營地附近滑落約100公尺邊坡下受重傷，南投消防隊成功救援並由空勤直升機吊掛送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

5名搜救人員由仁愛消防分隊王小隊長擔任帶隊官，會同神鷹搜救隊3人連夜出發，今天清晨5時許抵達現場、給予杜姓男子初步救護及頸椎固定等，並將其搬移至直升機吊掛點；空勤直升機NA713隨後於7時出動起飛、抵達目標區，但因地形地貌限制，加上密林樹形太高無法吊掛。

▲杜姓男子於干卓萬群峰獵寮營地附近滑落約100公尺邊坡下受重傷，南投消防隊成功救援並由空勤直升機吊掛送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲杜姓男子於干卓萬群峰獵寮營地附近滑落約100公尺邊坡下受重傷，南投消防隊成功救援並由空勤直升機吊掛送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局第二大隊前進指揮所獲空勤回報後，立刻與現場搜救人員電話聯繫，請求將受傷的杜姓山友再往前搬運到墜落處附近一處大型崩壁區，以利直升機吊掛；第二架次直升機NA702於10時許起飛，終於在10時54分成功將杜姓受傷山友吊掛回台中清泉崗駐地，後送台中沙鹿光田醫院。

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