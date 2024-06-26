糗了！桃園貨車卡涵洞進退不得　警call拖吊車助脫困

▲一輛貨車昨天行經桃園市富國路一處涵洞時，疑似未注意高度，導致車斗卡住進退不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛貨車25日下午行經桃園市桃園區富國路一處涵洞時，未注意車斗高度而卡住，進退不得，侯姓駕駛趕緊向桃園警分局求助，員警到場後協助找來拖吊車，並在涵洞兩端進行交通疏導，拖吊車以拖拉方式終於將貨車拖出，前後耗費約30分鐘完成救援。

▲貨車車斗部分卡住，已經變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨天下午2時許，33歲侯姓男子向友人借來中型貨車，從桃園市區往蘆竹區行駛，行經桃園區富國路一處涵洞時，未注意車斗高度貿然進入涵洞，結果車斗卡在涵洞上方，侯姓男子下車查看發現車斗已變形，因急著要載貨，緊急向桃園警方求助。

▲警方找來拖吊車以拖拉方式救出貨車，並在兩端實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局埔子所警員黃偲瑀接獲通報後立即到場協助，為防止交通堵塞，員警封鎖涵洞兩邊出入口，由另一側涵洞管制兩端車輛輪流通行，並通知拖吊車到場協助，拖吊車以拖拉方式慢慢將貨車輛拖出，約耗費30分鐘順利將貨車拉出涵洞，解除「卡洞」狀況。

桃園警方呼籲，汽機車駕駛人行經隧道、涵洞路段應注意限制高度，確認可以通行後再進入，以免釀成卡洞事故，延誤自己與他人行車。