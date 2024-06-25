睡醒下面一大包「竟是眼鏡蛇窩褲檔」　泰男嚇到石化！救援畫面曝

▲男子睡醒發現眼鏡蛇窩進褲襠，嚇到不敢動彈。（圖／翻攝自Facebook／Ner Khwai）



記者吳美依／綜合報導

泰國羅永府（Rayong）一名男子睡醒後，突然感覺褲襠鼓起、好像藏著什麼異物，輕輕拉開檢查，竟是一條眼鏡蛇窩在那裡。他頓時嚇得完全不敢動彈，幸好透過友人求助救援單位後，終於順利擺脫困境，眼鏡蛇也平安獲救。

根據影片，蛇類保育者兼救援人員Ner Khwai與一名夥伴抵達事發地點，屋外已經擠滿看熱鬧的鄉民，一些人想要親眼見證救援行動，另一些人非常擔心當事人的安危。

2人進入臥室，只見當事人躺在床上一動也不動，就連呼吸也不敢太用力，只能用眼神和手指輕輕示意，眼鏡蛇就在自己褲襠裡，靠近大腿的地方。

接著，其中一人拿出鉤子，輕輕深入褲管，把眼鏡蛇勾出來，放入黑色袋子裡。另一人負責拍攝過程，同時安撫當事人保持冷靜、不要亂動、緩慢起身離開床舖即可，這才解決了一場危機。

Ner Khwai在臉書分享救援影片時說，「一條小小的眼鏡蛇，卻有很強大的毒液。牠在人類的短褲裡尋求溫暖。可別抓錯蛇了！」網友們看完也紛紛留言，「我都快要不能呼吸了」、「如果我是他，我可能會暈過去」、「蛇蛇只是來跟朋友打招呼。」