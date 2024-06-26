批麥電抵核三、燃煤換核能　張嘉郡：犧牲雲林人健康補缺電！

▲立委張嘉郡。（圖／張嘉郡辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

雲林麥寮電廠延役，引發環團不滿。國民黨立委張嘉郡今（26日）質疑，核三廠停役後留下來的1902 MW發電缺口，按照經濟部的規劃，是否由麥寮電廠1800MW補上？她批評經濟部一直說的「有準備」，就是準備「拿麥電抵核三」、「用燃煤換核能」，不只多花107億元的購電成本，還要讓雲林人用肺來發電，「犧牲雲林人健康來補核三的缺口」。

張嘉郡上午在立法院經濟委員會質詢指出，經濟部長郭智輝在12日答詢時說，「核三電力缺口不用擔心，我們都有考慮進去了」，包含核三廠停機的6至7％發電缺口，以及未來發展AI產業每年預估3％的用電成長缺口，堅持要讓核三廠如期除役。

張嘉郡表示，核三廠除役遺留下來的1900MW發電缺口，經濟部不斷說供電量足夠，既然如此，為什麼還要讓麥寮民營電廠延役，原因很簡單，因為麥寮民營電廠的1、2、3號機，總發電容量共1800MW，剛好cover核三廠除役的發電缺口。

張嘉郡再說，依照台電公布4月份的發電成本，核能每度電1.12元，發55億度電只要61.6億元，但購入燃煤發電，立刻暴增為168.3億，「經濟部拿麥電抵核三，增加了107億元！」

張嘉郡批評，經濟部是「拿麥電抵核三」、「用燃煤換核能」，不只多花107億元，還讓雲林人用肺來發電，用犧牲雲林人健康，來補核三的缺口。

對此，經濟部次長連錦漳、台電總經理王耀庭表示，麥電延役是合約問題，與缺電無關。王耀庭也說，台電正辦理與麥電的購電計畫。