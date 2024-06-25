湖山水庫滿水溢流！絲綢瀑布襯托堤壩曲線　水光波動美景曝

記者蔡佩旻／雲林報導

受惠於梅雨鋒面帶來的降雨量再加上午後雷陣雨，有效挹注雲林湖山水庫蓄水量，昨日中午11時30分達到滿水位，開始自然溢流，圓形水瀑形成壯觀美景，湖山水庫管理中心估計至今年民生用水無虞，亦呼籲下游民眾提高警覺遠離河道，確保安全。

▲湖山水庫滿水溢流，清澈的水流沿著圓弧形的溢流口傾瀉而下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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湖山水庫管理中心主任李炎任今（25）日受訪說明，4月24日將至今年最低水位，集水區於4月下旬開始幾波降雨及5月進入梅雨季以後，清水溪河道水量大幅增加，經保留下游水權量將剩餘水量積極引取，有效挹注水庫蓄水量。湖山水庫滿水位是211.5公尺，那有效蓄水量是在5060萬噸，昨日中午11時30分達滿水位，目前正在溢流中。

▲湖山水庫滿水溢流，清澈的水流沿著水道而下，宛如一條純白的絲綢瀑布。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



李炎任提到，去年滿水位是6月28日，今年稍早，湖山水庫與集集攔河堰聯合運用，除供應雲林民生用水，也支援南彰化、北嘉義，由於嘉義仁義潭、蘭潭水庫現水情不錯，現暫停供應嘉義。李炎任強調，此次蓄滿後，盼能夠維持滿庫狀況至豐水期結束以因應下一個枯旱期，目前蓄水狀況及水情預估，今年年底前民生用水無虞，但呼籲民眾仍需節約用水。

▲雲林湖山水庫景色超美很舒心。（圖／記者蔡佩旻攝）