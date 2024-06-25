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傳統稻米新吃法！莿桐農會發表「雲林都知稻」　揭秘優質米知識

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉位於濁水溪流域，因水質優、耕地肥沃，種植的稻米品質極佳，在日據時代即為進貢日本天皇台灣米之獻納米產地。雲林縣莿桐鄉農會結合稻米、蒜頭兩項特產推出蒜頭飯，又因考量小孩多不喜米飯與蒜頭味，創意搭配甜筒造型獲熱烈迴響，今（25）日推出黃金比例米「雲林都知稻」，也揭秘台灣人「不知稻」的知識。　

▲莿桐鄉農會推出「雲林都知稻」為製作蒜頭飯的兩款米以「黃金比例」結合，鄉親買回家後用1:0.9的加水比例煮熟，就能吃到粘度與Ｑ度恰到好處的米飯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉農會推出「雲林都知稻」為製作蒜頭飯的兩款米以「黃金比例」結合，鄉親買回家後用1:0.9的加水比例煮熟，就能吃到粘度與Ｑ度恰到好處的米飯。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣莿桐鄉農會研發蒜頭飯，初衷是希望讓平時不敢吃蒜頭小朋友也能開心吃，同時推展莿桐稻米，更榮獲五次農業部的全國十大好米大獎，張鈺萱表示，蒜頭飯使用台梗9號、台南11號白米，加上優質蒜頭爆香，吃起來口感有9號粘性與11號Q度及蒜頭香氣，搭配可愛甜筒造型，受邀進總統府2次。今日發表「雲林都知稻」為製作蒜頭飯的兩款米以「黃金比例」結合，鄉親買回家後用1:0.9的加水比例煮熟，就能吃到粘度與Ｑ度恰到好處的米飯。

▲莿桐鄉農會推出「雲林都知稻」為製作蒜頭飯的兩款米以「黃金比例」結合，鄉親買回家後用1:0.9的加水比例煮熟，就能吃到粘度與Ｑ度恰到好處的米飯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱發揮管理行銷長才，將原本在市場拍賣交易的農產帶入高層次消費市場，提高農民收入。（圖／記者蔡佩旻攝）

張鈺萱透露，農民長輩所流傳下來的稻米知識，每年的6月15日到25日這10天所採收的稻米為一期稻作中最為優質，今天推出「雲林都知稻」即是將今年這10天所收稻穀置於低溫冷藏桶保鮮經過靜置期再去殼、精米，包裝後存放15度以下低溫保存，此溫度為白米最佳適溫，民眾購買後放進冰冷藏存放，隨時可吃到最新鮮有香氣的米飯。

▲莿桐鄉農會推出「雲林都知稻」為製作蒜頭飯的兩款米以「黃金比例」結合，鄉親買回家後用1:0.9的加水比例煮熟，就能吃到粘度與Ｑ度恰到好處的米飯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林都知稻」為2公斤裝，新推出期間優惠價168元，購買後最佳存放適溫為15度以下冷藏，可保留住最優質鮮美口感。（圖／記者蔡佩旻攝）

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