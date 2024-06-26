醫院門外傳碰一聲！4m長水管擊落2騎士　6護理師衝出跪地救人

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名李姓機車騎士今（26）日上午載著逾4公尺長的水管沿成功一路行駛，超長水管橫跨2車道，直接掃到隔壁車道2部機車，導致2名騎士雙雙碰撞慘摔地。事故地點正巧位在阮綜合醫院附近，6名護理師突聽碰一聲後，趕緊衝上前協助救治傷患，所幸2名傷者經送醫治療後無大礙，警方也將依法開罰肇事騎士。

根據曝光的影像，當時44歲機車騎士李男載著逾4公尺長水管，沿成功一路北往南行駛，行經成功一路、四維四路口時，後方23歲騎士林男不慎撞到李男車上載著的水管後摔車，一旁46歲機車騎士鄭男也接著被撞倒，機車一度壓在林男身上。

▲▼高雄男騎車載逾4公尺水管，2騎士被擊落倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

在事故發生後，肇事騎士李男未受傷，見狀趕緊停車，由於事故地點正巧在阮綜合醫院前，裡頭的護理師突聽巨大聲響後出來查看，發現有傷者躺在地上，6名護理師趕緊上前協助現場救護。

▲阮綜合醫院6名護理師衝上前跪地救人。（圖／記者賴文萱翻攝）

護理師現場評估病人意識狀況、測量生命徵象，隨後再給予靜脈注射、頸圈使用及傷口紗布包紮。經了解，傷者臉頰、手肘擦傷，腦震盪一般病房收住院觀察，所幸送醫治療無大礙。

警方表示，本案無人酒駕，到場訪查周遭並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為李男附載物品不依規定，詳細肇事責任待送交通大隊初判。

▲警方初步分析事故原因為李男附載物品不依規定，詳細肇事責任待送交通大隊初判。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，李男「機車附載人員或物品未依規定者」違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。