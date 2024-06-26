　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫院門外傳碰一聲！4m長水管擊落2騎士　6護理師衝出跪地救人

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名李姓機車騎士今（26）日上午載著逾4公尺長的水管沿成功一路行駛，超長水管橫跨2車道，直接掃到隔壁車道2部機車，導致2名騎士雙雙碰撞慘摔地。事故地點正巧位在阮綜合醫院附近，6名護理師突聽碰一聲後，趕緊衝上前協助救治傷患，所幸2名傷者經送醫治療後無大礙，警方也將依法開罰肇事騎士。

根據曝光的影像，當時44歲機車騎士李男載著逾4公尺長水管，沿成功一路北往南行駛，行經成功一路、四維四路口時，後方23歲騎士林男不慎撞到李男車上載著的水管後摔車，一旁46歲機車騎士鄭男也接著被撞倒，機車一度壓在林男身上。

▲▼超長路障！高雄男騎車載逾2公尺水管　2騎士被擊落慘送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄男騎車載逾4公尺水管，2騎士被擊落倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼超長路障！高雄男騎車載逾2公尺水管　2騎士被擊落慘送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

在事故發生後，肇事騎士李男未受傷，見狀趕緊停車，由於事故地點正巧在阮綜合醫院前，裡頭的護理師突聽巨大聲響後出來查看，發現有傷者躺在地上，6名護理師趕緊上前協助現場救護。

▲▼突聽碰一聲！醫院門口4m長水管擊落2騎士，6護理師衝上前跪地救人。（圖／記者賴文萱翻攝）

阮綜合醫院6名護理師衝上前跪地救人。（圖／記者賴文萱翻攝）

護理師現場評估病人意識狀況、測量生命徵象，隨後再給予靜脈注射、頸圈使用及傷口紗布包紮。經了解，傷者臉頰、手肘擦傷，腦震盪一般病房收住院觀察，所幸送醫治療無大礙。

警方表示，本案無人酒駕，到場訪查周遭並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為李男附載物品不依規定，詳細肇事責任待送交通大隊初判。

▲▼超長路障！高雄男騎車載逾2公尺水管　2騎士被擊落慘送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼超長路障！高雄男騎車載逾2公尺水管　2騎士被擊落慘送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方初步分析事故原因為李男附載物品不依規定，詳細肇事責任待送交通大隊初判。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，李男「機車附載人員或物品未依規定者」違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

ET快訊
韓性感女優陳屍住處！曾拍「尺度極高」片　逼和街友做愛
周杰倫喊8月空下來　蔣萬安回應了
快訊／國家警報響！大雷雨灌4縣市　2地暴雨告警
徐乃麟出國「絕不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕
龍天翔帶伴手禮赴派出所道歉　被警察兒念了一頓
衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：出獄會繼續殺人
正妹YTR到警局了！提告性騷擾　警調監視器追人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

醫院門外傳碰一聲！4m長水管擊落2騎士　6護理師衝出跪地救人

龍天翔酒醒了！帶伴手禮赴派出所道歉　曝被警察兒念了一頓

衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：若有機會出獄會繼續殺人

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」　死者家屬氣炸

仁德護專疑現「雞塊大盜」！學生嚇壞　校方否認了：後龍沒麥當勞

快訊／新北連環撞！貨車檳榔攤前卸礦泉水被追尾　驚險畫面曝

快訊／台南永康工廠火警！廠房狂冒黑煙　3樓疑有人受困

林肯大郡倒塌纏訟27年！求償3億到更五審　僅判賠12住戶1149萬

「根本沒打掃」騙國軍桃園醫院清潔費146萬...超劣合作社4人起訴

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

醫院門外傳碰一聲！4m長水管擊落2騎士　6護理師衝出跪地救人

龍天翔酒醒了！帶伴手禮赴派出所道歉　曝被警察兒念了一頓

衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：若有機會出獄會繼續殺人

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」　死者家屬氣炸

仁德護專疑現「雞塊大盜」！學生嚇壞　校方否認了：後龍沒麥當勞

快訊／新北連環撞！貨車檳榔攤前卸礦泉水被追尾　驚險畫面曝

快訊／台南永康工廠火警！廠房狂冒黑煙　3樓疑有人受困

林肯大郡倒塌纏訟27年！求償3億到更五審　僅判賠12住戶1149萬

「根本沒打掃」騙國軍桃園醫院清潔費146萬...超劣合作社4人起訴

楊女亂爆豪宅搞詐賭遭判刑！　徐乃麟發聲捍衛清白「願和解原因曝光」

全家茶葉蛋也特價了！限時「+7元」多吃1顆

9600個名額！　「62萬家庭＋259萬個人」搶北京小客車購買權

王彩樺大開深V雙球掉出！　「開衩到臀部」激辣模樣曝光

養一頭牛虧2.2萬元！陸牛肉價格大跳水　養殖戶：還不如當外送員

別把關係搞砸！用「漸行漸遠」的心態　慢慢遠離不適合的人

朱立倫嗆賴清德是鬥雞　「卓榮泰不接受覆議案失敗就必須下台」

高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

英格蘭歐國盃狂射12次0進球　球迷看到睡著怒拿酒杯砸主帥

正妹當女優「月賺百萬元」　曝工作時間最長達12hrs！

社會熱門新聞

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

龍天翔酒後不付車資　遭警壓制管束

即／楊梅天成醫院爆偷拍　變態職員健檢中心廁所裝針孔

新北男墜樓撞到路過女　男無呼吸搶救

開槍影片曝光！黑衣光頭男換彈匣「狂轟招待所20槍」

女遭迴轉車輾斃　家屬：散步竟喪命

小三寄梨子來家裡　人妻驚覺暗示求償百萬

獨／台中著名「安妮公主花園」火災

即／北市52歲副分局長突昏迷　裝葉克膜搶命

更多熱門

相關新聞

50歲貨車司機得來速買威力彩　獨中今年最大奬

50歲貨車司機得來速買威力彩　獨中今年最大奬

今（2024）年2月26日開獎的威力彩頭獎5.34億元獎落高雄市三民區的大豪發彩券行，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是一名50多歲男性的貨車司機，開獎當天騎摩托車找朋友，路上等紅燈時，順手花了300元跟路旁彩券行用電腦選號買了三注威力彩，就幸運中了頭獎，中獎人扣完稅後實領4.26億元，並把尾數2600多萬元全捐了。

土石流狂洩19分鐘沒人理害出軌　檢出手要查了

土石流狂洩19分鐘沒人理害出軌　檢出手要查了

即／台2線貨櫃車翻落3米高海岸！駕駛受困無生命跡象

即／台2線貨櫃車翻落3米高海岸！駕駛受困無生命跡象

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

高雄男騎車載逾2公尺水管　1秒掃翻2機車

高雄男騎車載逾2公尺水管　1秒掃翻2機車

關鍵字：

事故高雄機車騎士護理師

讀者迴響

熱門新聞

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面