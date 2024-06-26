臨終前聽力最慢消失？　安寧病房護理師曝病人離世前3現象

▲護理師茱莉時常在YouTube分享她在安寧病房的所見所聞。（圖／翻攝自YouTube／Hospice Nurse Julie）

圖文／CTWANT

美國加州洛杉磯一名負責臨終關懷的安寧病房護理師茱莉（Julie McFadden），近日於YouTube頻道分享了「人們逝世前最令人驚訝的3件事」，其中她就指出，由於大腦聽覺系統是最後才關閉，病人其實能在往生前聽到親人最後的話，「我確信他們能聽到我們的聲音」。

根據外媒《每日星報》（Daily Star）的報導，41歲的茱莉時常在YouTube分享自身在安寧照護時的見聞，並擁有超過43萬粉絲訂閱，她希望能夠藉此來給予有關生命終結時的慰藉和知識教育。

首先，茱莉提到，她曾與剛從昏迷中醒來的病人交談過，對方稱自己能在睡覺時「感覺」到外界發生什麼事，而她作為一名臨終關懷的護理師，總是會嘗試與快要失去知覺的病人說話，因為大腦的聽覺系統是最後才停止的，即使病人快要離世，她仍建議民眾多多與所愛之人交談，「生命最後階段真正需要的是安慰，請為他們創造舒適的氛圍和環境」。

其次，有些病人會在臨終前看見已經去世的人，茱莉將其描述為「臨終幻象」（deathbed phenomenon）；也有一群人會出現「迴光返照」（terminal lucidity）的現象，指的是病重的人突然精力充沛、像是痊癒了一樣，專家認為這可能是某種皮質醇或激素爆發而導致，但科學上還未能證實這種情況究竟為何會發生。

最後，茱莉表示，「脫水」（Dehydration）反而可以幫助一個人更平靜地死去，由於垂死的身體無法正常處理水分，如果太多液體留在靜脈裡，可能使得身體腫脹，最終導致人體無法呼吸，「這是我作為一名臨終關懷護理師所見的，而當時在ICU上班的我根本不會相信」。

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