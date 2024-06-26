高雄起家「本土健身品牌」出書　董座發豪語：2027年達百家規模

▲國內知名健身品牌「健身工廠」出書，董事長陳尚義分享經驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣本土最大的健身連鎖品牌「健身工廠」，也是國內上市的運動休閒類股柏文健康事業，於今日（26）發表了新書《健身工廠經營寶典》。柏文的董事長陳尚義在新書發表會上透露，該公司正積極應對少子化問題，並與學校合作培養人才，同時也正在努力開發智慧銀髮健身市場。陳尚義表示，他對於健身事業的未來充滿信心，目前健身工廠在全台已有75個據點，預計在2027年達到100家的目標。

《健身工廠經營寶典》一書中，匯集了健身工廠在激烈競爭的健身產業中的成功策略，並提出了健身工廠獨特的藍海策略。為了因應少子化問題，健身工廠已主動進入學校，開設證照班，引導學生提升跨領域的能力和就業競爭力，讓學生在未畢業前就能先就業。此外，健身工廠也在為2025年台灣進入超高齡社會做準備，已經開始建構智慧銀髮健身市場。過去四年中，已有185位教練取得銀髮體適能證照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲董事長陳尚義強調未來著重於「銀髮族」市場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳尚義也分享了2007年在高雄市博愛三路開設首家健身工廠的故事。他笑說，出版這本書的初衷，是因為有朋友問他是否有推薦的健身俱樂部經營管理的書籍，他回答說「還沒有，因為我還沒寫」。於是他就真的寫了，並與實踐大學國際企管系副教授方信淵共同出版了這本書。

陳尚義表示，這本書的目的是結合學術和實務經驗，提供想要進入健身產業的人一個參考。他也半開玩笑地說，「可能有人看完書，就不想進入這個行業了」。他還提到，根據過去十幾年的數據分析，台灣的健身中心人口滲透率一直在穩定成長，即使疫情讓人口成長率在過去兩年稍微下降，但現在已經恢復到疫情前的水準。他認為，少子化並不會對健身人口的成長造成衝擊。