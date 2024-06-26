高雄蚵仔寮「網紅主委志淵」爆涉毒　通安宮神速切割：個人行為

▲高雄蚵仔寮「網紅主委志淵」（左）爆涉毒。（圖／翻攝蚵子寮通安宮臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄蚵仔寮通安宮主委曾志淵經常與網紅、藝人合作拍片宣傳，被網友稱為網紅主委「志淵」，然而曾志淵26日因涉及毒品案而被逮。對此，通安宮也發聲明表示，曾志淵的個人行為與宮廟無關。

據悉，曾志淵擔任通安宮主委，開設的YT頻道更有3.7萬訂閱，卻被警方盯上已久。檢警26日兵分多路出動，搜索曾男家、廟宇等多處，搜出數公斤毒品及逮捕多人，皆依違反毒品危害防制條例罪送辦。

對此，蚵子寮通安宮26日下午也發出聲明表示，「本宮主任委員曾志淵先生，因涉嫌不法情事，目前由檢調偵查中，通安宮為地方信仰中心，曾志淵先生在外個人行為概與本宮無關，一切職務暫由副主委代理之，特此聲明，感謝各界關心。」

網友看完紛紛留言，「廣澤尊王神威顯赫」、「快速切割，宮廟危機處理很好」、「販毒該死啊，整天搞一堆愛心會發便當，都沒用辣」、「其實當地人都知道的角頭，通安宮撇清的還真快」、「哇⋯不能看到志淵直播了」。