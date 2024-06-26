失業父沒錢！深夜帶8歲女兒「台中走路回南投」　警伸援手

記者鄧木卿／台中報導

霧峰警方日前午夜1點半巡邏時，發現路旁竟有對父女正在徒步走路，心想深夜走路實在太不尋常，經攔查得知，36歲陳姓男子原本在台中市工地打工，後來失業，沒了收入，決定回南投老家，為了省下車錢，只好帶著8歲女兒一路走回家，結果才走一半，兩人體力已無法負荷，為了不讓女兒餐風露宿，只好原路返回工地宿舍，警方好人做到底，不但資助500元，還以警車載2人回宿舍，讓父女倆感激不已。

▲▼失業父親帶著幼女深夜徒步7小時要回南投，警攔查一問原因太心酸。（圖／警方提供，下同）

內新派出所警員黃科淵、沈安琪日前凌晨1點半，巡邏到中興路二段576號前，發現1名男子和1名年幼的女孩並肩在路上行走，警方心想已是深夜時分，為避免發生危險，立即上前關心，見兩人身心俱疲的樣子，先載回派出所休息並提供杯水解渴。

原來，陳男原本在台中市中區工地打零工為生，後來公司突然倒閉，自己突然失業， 平時收入不多，且獨自扶養8歲女兒，又在外面租房子，仔細一想乾脆回南投老家找工作，父女倆在晚上8點多，從中區的工地宿舍徒步走回南投市老家，但走到大里區時，才走了一半路，發現路途實在太遠，此法行不通，加上夜深，想要原路返回宿舍。

內新派出所員警們得知後，不但湊了500元相助，將兩人平安送回工地宿舍，警員凃佳伶也建議向區公所或社會局等相關單位尋求工作媒合和補助，減輕單親家庭的生活壓力和工作重擔，原本愁容滿面的父女兩人，在感受到警方的關愛與溫暖後，露出了久違的笑容，喜劇收場。