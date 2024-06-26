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38度高溫！高雄驚見「藏鏡人」傘戴在頭上掃地　網笑翻：我也要買

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲有趣造型笑翻網友。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

夏天來臨，各地飆高溫，中央氣象署今（26日）下午發布高溫資訊，屏東縣、台南市及高雄市出現38度極端高溫，有網友在高雄內惟藝術中心，看到一名工作人員頭上頂著超炫的遮陽傘，全身包緊緊，仿佛從布袋戲走出來的「藏鏡人」，拿著掃把跟畚斗在打掃，不少網友看完笑喊「哪裡可以買，我想要！」

有網友在Threads發文，連日高溫讓許多人都受不了，經過高雄內惟藝術中心，發現工作人員的穿搭超時尚，礙於要打掃沒辦法拿著傘遮陽，工作人員直接把傘戴在頭上，只見對方頭上戴著一頂超大的「披風遮陽傘」，當風吹過時，披風還會隨風擺動。原PO看了心動， 「高雄真的需要一人一個，超想衝出去問哪裡買」。

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貼文曝光，網友紛紛笑翻，「這好像一個布袋戲的造型喔」、「裡面可以加裝風扇之類的嗎，我現在如果不是去有冷氣的地方，我直接不出門」、「這在新竹使用會直接飛到苗栗去」、「這是什麼行走的投票所嗎」。還有網友透露，「內惟藝術中心，我上個月去的時候也有拍照，真人版布袋戲」。

不少網友直呼想要一個，「屏東也超級需要，政府要不要一人發一個」、「我好像滿需要的，防曬黑」、「我認真想過要買一頂這個帽子，但是怕沒辦法帶出門就放棄了」、「有這個，終於不用怕被熱到了」、「不是我的，但我非常需要一把，台北真的熱，真的好想離開」。

由 @chen_junnnnn 發佈
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連日高溫飆升，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學提醒，若有出現頭暈等症狀，可先到陰涼處散溫，多喝水，並用濕毛巾擦拭身體，若還是不舒服就要盡快到醫院，否則嚴重可能會昏倒或中暑。

國健署署長吳昭軍也提醒，高溫濕熱的環境下，水分若補充不足，加上人體的水分流失，可能會引起脫水或熱傷害，提醒嬰幼兒、長者、戶外工作者及患有慢性疾病者等族群，穿著涼爽的衣服材質，待在通風處，每工作一段時間，適度休息，定時定量補充水分，切勿短時間內補充大量的冰水，並及時注意自身身體狀況。

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