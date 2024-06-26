南投新住民生活適應輔導　壓軸班次埔里鎮登場

▲新住民生活適應輔導埔里班參與情況踴躍。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣新住民人數有1萬1745人，埔里鎮人數就將近1950人；縣政府民政處關心重視新住民姊妹的適應及個人家庭成長需求，特別委託各地戶政事務所辦理新住民生活適應輔導班，壓軸班次即於23日在埔里鎮殘福大樓登場，吸引埔里地區新住民親子和民眾42人踴躍參與。

縣府民政處長林琦瑜當天出席主持開班儀式，縣議員吳國昌、副議長潘一全服務處主任黃明輝、縣議員黃世芳服務處特助黃志學、鎮民代表李春生、南投縣新住民產業協會理事長蒙彥臻都到場參與，南投縣體育會理事長羅俞欣也前去問候參與課程的新住民學員。

林琦瑜表示，該處於5月至6月辦理新住民生活適應輔導班，共計有9天課程，此次是最後一堂課程，由埔里戶政所承辦，新住民產業協會及新住民人文教育技能發展協會協辦，配合在地文化特色，規畫生活化及多元化課程，豐富實用，課程融入異國料理交流、竹藝手創小品教學、居留與定居、手工皂DIY製作、太乙膏及艾草膏製作等，希望讓新住民拓展生活視野，並促進各族群間文化交流體驗與文化學習，增進族群凝聚力及向心力；未來縣府在新住民生活適應輔導工作上，會持續跨部門合作，在各鄉（鎮、市）辦理各項新住民活動，共同為促進族群多元文化融合努力。

民政處表示，為促進文化融合及新二代培力，也經由埔里戶政所及私立普台高中的幫忙及協助，將於7月15日至19日辦理為期5天的新住民第二代夏令營活動，招募對象為新二代國小高年級學生25名，目前招生已額滿；吳國昌肯定縣府照顧輔導新住民的用心，表示未來會持續支持新住民輔導預算，幫助新住民早日適應新故鄉生活。