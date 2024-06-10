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親手體驗包粽！越南、馬來西亞美食入列　賴清德謝謝新住民來台灣

記者呂晏慈／台北報導

端午節不只台灣粽子口味多元，各國粽子文化也充滿特色。身兼民進黨主席的總統賴清德今（10日）透過YouTube頻道釋出端午特輯影片，分享自己與新住民朋友一起體驗包異國粽子，並關心新住民在台灣的生活。他說，謝謝新住民朋友來到台灣，對台灣社會所做的貢獻，現在當總統，一定會好好做，照顧每一個族群。

▲▼民進黨主席暨總統賴清德今(10)日於YouTube頻道發布影片《【賴在一起挺台灣S2 EP.4】端午節特輯！賴桑體驗新住民朋友的家鄉粽子文化！》。（圖／民進黨提供）

▲賴清德體驗包粽，並與新住民朋友們座談。（圖／民進黨提供，下圖同）

為與新住民朋友交流，賴清德特別來到由新住民朋友所經營的新竹縣寶山新城風糖園區，與來自各國的新住民朋友們提前過端午，他並親手包了兩種粽子，分別是越南圓粽和馬來西亞的娘惹粽。

包完粽子後，賴清德到園區內參觀，關心地方創生以及社區長輩。風糖園區是由中國籍新住民王翎鳳與先生李榮峯一同經營，在賴清德擔任行政院長提出地方創生政策時，便配合政府政策規劃園區發展，也大力支持前總統蔡英文的長照政策，在寶山設立社區服務據點，是新住民在地深耕、在台逐夢的資優生。

活動最後，賴清德也與新住民朋友品嘗各國風格粽子，並交流彼此文化。大家也暢所欲言，分享自己在台灣打拼的故事，有笑有淚，十分溫馨。賴清德表示，謝謝新住民朋友來到台灣，對台灣社會所做的貢獻，他更承諾，現在當總統，他一定會好好做，照顧每一個族群。

▲▼民進黨主席暨總統賴清德今(10)日於YouTube頻道發布影片《【賴在一起挺台灣S2 EP.4】端午節特輯！賴桑體驗新住民朋友的家鄉粽子文化！》。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨主席暨總統賴清德今(10)日於YouTube頻道發布影片《【賴在一起挺台灣S2 EP.4】端午節特輯！賴桑體驗新住民朋友的家鄉粽子文化！》。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨主席暨總統賴清德今(10)日於YouTube頻道發布影片《【賴在一起挺台灣S2 EP.4】端午節特輯！賴桑體驗新住民朋友的家鄉粽子文化！》。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨主席暨總統賴清德今(10)日於YouTube頻道發布影片《【賴在一起挺台灣S2 EP.4】端午節特輯！賴桑體驗新住民朋友的家鄉粽子文化！》。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨主席暨總統賴清德今(10)日於YouTube頻道發布影片《【賴在一起挺台灣S2 EP.4】端午節特輯！賴桑體驗新住民朋友的家鄉粽子文化！》。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨主席暨總統賴清德今(10)日於YouTube頻道發布影片《【賴在一起挺台灣S2 EP.4】端午節特輯！賴桑體驗新住民朋友的家鄉粽子文化！》。（圖／民進黨提供）

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