　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

移民署邀新住民嚐「台南粽」　手繪粉彩卡片慶端午

▲移民署台南市第一服務站特別在端午前夕，結合台南市府東戶政事務所辦理聯歡活動，邀請新住民手繪粉彩卡片及品嘗道地「台南粽」，一齊共度佳節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲移民署台南市第一服務站特別在端午前夕，結合台南市府東戶政事務所辦理聯歡活動，邀請新住民手繪粉彩卡片及品嘗道地「台南粽」，一齊共度佳節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆五月五日是我國傳統重要節慶「端午節」，除了家家戶戶粽香四溢外，亦是親人齊聚的大日子，移民署台南市第一服務站特別在端午前夕，結合台南市府東戶政事務所辦理聯歡活動，提醒相關居留及歸化台灣國籍的重要規定，也邀請新住民手繪粉彩卡片及品嘗道地「台南粽」，一齊共度佳節。

▲移民署台南市第一服務站特別在端午前夕，結合台南市府東戶政事務所辦理聯歡活動，邀請新住民手繪粉彩卡片及品嘗道地「台南粽」，一齊共度佳節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「第一次吃到加花生粉的粽子好奇妙！」剛嫁來台南市生活3個月的新住民阿海開玩笑說，剛來到台南就一直聽說這裡是「全糖市」，但沒想到粽子還會加花生粉，味道也是蠻搭的，讓她入口後相當驚艷，阿海分享，越南是過年吃粽子，包的餡料有鹹有甜，正所謂一樣粽，卻有百種味，在台灣吃粽子讓她感受濃濃年節氣息，也紓解思鄉情緒，她表示端午節也要親手製作越南粽給老公品嚐，來場台越肉粽大pk。

▲移民署台南市第一服務站特別在端午前夕，結合台南市府東戶政事務所辦理聯歡活動，邀請新住民手繪粉彩卡片及品嘗道地「台南粽」，一齊共度佳節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當日活動也邀請越南新住民潘羽姍分享多元文化，羽姍為移民署培訓的人才種子講師，近年積極投入公共事務，致力推動社區文化融合，她在課堂上指導新住民夫妻進行彩繪互動課程，讓新住民運用簡單工具將粉末素材上色，繪製成一幅美麗的粉彩作品，並配合端午習俗使用「艾草」裝飾卡片，富含文化意義。羽姍說明，在越南端午節被稱為「殺蟲節」（Tết giết sâu bọ），雖然沒有吃粽子與掛艾草避邪的習俗，但有些地區的民眾會採集天然藥草來泡澡，在沿海地區的越南人也有下海洗澡的習慣，藉由海水洗去身上細菌及害蟲，驅走霉氣，雖然不同國家度過端午的習俗不盡相同，但是自古所流傳下來的文化，其背後含意卻往往都是相似的，相當有趣。

▲移民署台南市第一服務站特別在端午前夕，結合台南市府東戶政事務所辦理聯歡活動，邀請新住民手繪粉彩卡片及品嘗道地「台南粽」，一齊共度佳節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市第一服務站主任林志鴻表示，每逢佳節備思親，希望藉由舉辦節慶活動讓在台新住民感受濃厚的人情味；此外也特別提醒新住民朋友，快樂過節也要一同守護台灣豬，呼籲新住民不要上網購買境外違規肉製品寄送到台灣，也請親友不要從國外寄送肉製品來台。如有違規攜帶肉製品入境，最高可處新台幣100萬元罰鍰；網購疫區肉製品寄送到台灣，最高可處7年以下有期徒刑或併科新台幣300萬元以下罰金，得不償失。

ET快訊
北捷雨傘男追打女乘客！　眾人壓制畫面曝
張宇赴靈堂弔唁　擁抱邱瓈寬
高雄14歲棒球員被操死！　2教練慘了
特斯拉墜橋1死！7000顆鋰電池狂燒　「急建水池」浸泡滅火
快訊／海豹出沒基隆外海！　呆萌探頭打招呼
持有9年多　轉售慘賠4千萬
《2天1夜》人事大地震！　粉絲喊：太傷心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東婦「推嬰兒車」銀行辦事後迷路　屏東警助她返家

移民署邀新住民嚐「台南粽」　手繪粉彩卡片慶端午

端午節佳節堅守崗位　西螺警分局飄粽香慰勞基層

端午飄粽香！ 里港警分局長溫基興慰勞員警+工友辛勞

拉近城鄉差距　台北同鄉會贊助六嘉國中跨域學習經費

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

台南就業中心與學校合作　邀職場達人助國中學子探索職涯起點

屏東縣府檢驗中心推「農漁產品檢驗專案」　提升競爭力

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

屏東婦「推嬰兒車」銀行辦事後迷路　屏東警助她返家

移民署邀新住民嚐「台南粽」　手繪粉彩卡片慶端午

端午節佳節堅守崗位　西螺警分局飄粽香慰勞基層

端午飄粽香！ 里港警分局長溫基興慰勞員警+工友辛勞

拉近城鄉差距　台北同鄉會贊助六嘉國中跨域學習經費

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

台南就業中心與學校合作　邀職場達人助國中學子探索職涯起點

屏東縣府檢驗中心推「農漁產品檢驗專案」　提升競爭力

統一獅大巨蛋主題日最貴票價1680元　OPEN將7月生日辦趴踢

黃牌重機84線官田段自撞護欄　男騎士重傷...19歲女噴飛慘死

北漂男砸大錢買到凶宅！浴血詭女留鮮紅7字　監視器拍下驚人內幕

高雄最新海港風格飯店7月試營運　有美髮沙龍、空中酒吧

北捷雨傘男追打女乘客！她驚逃急喊救命　眾人壓制下車畫面曝

陽明守護生物多樣性　船舶減速護藍鯨、支持珊瑚復育

中職新人測試會130人報名　大專3名日籍球員、2位高中畢業生　

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

建管單位缺人！業界人士： 審查流於形式，你敢住這種房子？

內湖三總收死亡威脅！　男狂call怒喊：我要殺你們...衝動下場曝

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

地方熱門新聞

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

桃園閩南文化節　六大主題活動8日起登場　

金門存德中藥房慶端午　「祖傳香料」香包免費送

南投縣發放社福機構關懷院民75.6萬元端節慰問金

慈濟志工送粽慰勞...草屯警方回贈防詐香包

歡慶唐老鴨90周年　Xpark開賣主題特展套票

桃園5學子　榮獲台新青少年志工菁英獎

桃管處　慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節

桃園與美國聖郡　共商再生能源相關合作

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

連日雨勢重創血庫南部醫療用血告急

收到2萬多電信欠費信函　她警覺先問派出所

台南就業中心邀職場達人助國中學子探索職涯起點

更多熱門

相關新聞

社救法修正草案「虛擬收入」未刪除！民團批9大不足

社救法修正草案「虛擬收入」未刪除！民團批9大不足

衛福部日前公布「社會救助法部分條文修正草案」，其中在「虛擬收入部分」並未刪除門檻。社會救助法修法聯盟召開記者會表示，衛福部的修法草案充滿舊價值，內容有9項缺失，包括未廢除虛擬收入，且未重視新住民家庭等，呼籲退回重寫。衛福部社工司說明，目前草案尚未定案，關於民團訴求會持續溝通、或納入研議。

印尼婦迷失市場 警耐心問出住址送返家

印尼婦迷失市場 警耐心問出住址送返家

移民署攜手新住民　分享均衡飲食健康吃

移民署攜手新住民　分享均衡飲食健康吃

移民署南投收容所與慈濟合辦百人浴佛活動

移民署南投收容所與慈濟合辦百人浴佛活動

帥氣外航空少變移民官　精通泰文想服務更多人

帥氣外航空少變移民官　精通泰文想服務更多人

關鍵字：

移民署新住民台南粽手繪彩卡端午

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面