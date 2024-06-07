移民署邀新住民嚐「台南粽」　手繪粉彩卡片慶端午

▲移民署台南市第一服務站特別在端午前夕，結合台南市府東戶政事務所辦理聯歡活動，邀請新住民手繪粉彩卡片及品嘗道地「台南粽」，一齊共度佳節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆五月五日是我國傳統重要節慶「端午節」，除了家家戶戶粽香四溢外，亦是親人齊聚的大日子，移民署台南市第一服務站特別在端午前夕，結合台南市府東戶政事務所辦理聯歡活動，提醒相關居留及歸化台灣國籍的重要規定，也邀請新住民手繪粉彩卡片及品嘗道地「台南粽」，一齊共度佳節。

「第一次吃到加花生粉的粽子好奇妙！」剛嫁來台南市生活3個月的新住民阿海開玩笑說，剛來到台南就一直聽說這裡是「全糖市」，但沒想到粽子還會加花生粉，味道也是蠻搭的，讓她入口後相當驚艷，阿海分享，越南是過年吃粽子，包的餡料有鹹有甜，正所謂一樣粽，卻有百種味，在台灣吃粽子讓她感受濃濃年節氣息，也紓解思鄉情緒，她表示端午節也要親手製作越南粽給老公品嚐，來場台越肉粽大pk。

當日活動也邀請越南新住民潘羽姍分享多元文化，羽姍為移民署培訓的人才種子講師，近年積極投入公共事務，致力推動社區文化融合，她在課堂上指導新住民夫妻進行彩繪互動課程，讓新住民運用簡單工具將粉末素材上色，繪製成一幅美麗的粉彩作品，並配合端午習俗使用「艾草」裝飾卡片，富含文化意義。羽姍說明，在越南端午節被稱為「殺蟲節」（Tết giết sâu bọ），雖然沒有吃粽子與掛艾草避邪的習俗，但有些地區的民眾會採集天然藥草來泡澡，在沿海地區的越南人也有下海洗澡的習慣，藉由海水洗去身上細菌及害蟲，驅走霉氣，雖然不同國家度過端午的習俗不盡相同，但是自古所流傳下來的文化，其背後含意卻往往都是相似的，相當有趣。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，每逢佳節備思親，希望藉由舉辦節慶活動讓在台新住民感受濃厚的人情味；此外也特別提醒新住民朋友，快樂過節也要一同守護台灣豬，呼籲新住民不要上網購買境外違規肉製品寄送到台灣，也請親友不要從國外寄送肉製品來台。如有違規攜帶肉製品入境，最高可處新台幣100萬元罰鍰；網購疫區肉製品寄送到台灣，最高可處7年以下有期徒刑或併科新台幣300萬元以下罰金，得不償失。