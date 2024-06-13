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永平高中邱彥鈞自創英文學習法　從吊車尾成績逆襲上台大外文系

▲永平高中考生邱彥鈞考取台大外文系。（圖／新北教育局提供）

▲永平高中考生邱彥鈞（左）考取台大外文系，和校長沈美華（右）合影。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學申請入學今放榜，新北巿高中職共有8548人報考、錄取4723人，有945人錄取國立大學、有55人上台大。其中永平高中考生邱彥鈞，國中畢業時以吊車尾成績考上永平，高一第一次段考班上倒數第4名，卻獨鐘英文學科，自創了英文學習法，並應用在其他學科上，如願考取第一志願台大外文系。

邱彥鈞表示，高中第一次段考挫敗後，開始尋找適合自己的學習方式，後來接觸課外的學習資源，像是外語廣播電台、人文社科書籍、科普類頻道等，透過探究知識背後更深層的脈絡，才有真正學習的感覺，尤其是英文的學習，每次聽到流利的英文對談，全身神經就像被觸動一樣，發現自己是「聽覺型」的學習者。

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除了教科書之外，邱彥鈞更主動學習字源學，探究文字背後的沿革和進展，也創造英語學習環境，大量閱讀英文新聞、文學作品、收聽英文影音。他說，用這種多元學習的方式，不把心思全部在放課本中，在成績上反而大躍進，後來也將這套學習法應用在社會科和國文科，今年學測英文、國文和社會都獲得滿級分。

丹鳳高中考生劉家宇，國中因缺乏學習動機，會考成績只有19.6分，高一開始自學程式設計，對數理領域產生濃厚興趣，也發現數學是統計和資訊領域的關鍵科目，因而一頭鑽進數學研究的領域，高三的自主學習以密碼學為主題，也製作精美的簡報檔，在個人申請入學階段加分不少，如願考取陽明交大數學系。

▲新住民第二代、丹鳳高中楊上葳考取政治大學 。（圖／新北教育局提供）

▲新住民第二代、丹鳳高中楊上葳（中）考取政治大學 。（圖／新北教育局提供）

丹鳳高中考生楊上葳是新住民第二代，母親是越南籍，家境清寒但努力向學，抱持正向態度面對困境，把握校內各種學習資源，更參與全球公民培育計畫，探討終結貧窮議題，在13所高中同學面前英文演說，成為青年外交大使，透過政治大學「政星招生」提供弱勢學生優先入學名額，如願考取理想學校。

新北市教育局表示，為獎勵優秀學生就近入學，訂有「新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」，針對設籍新北市且為新北市國中畢業生、參加基北區各項入學管道錄取的學生，113學年度最高得核發30萬元獎學金。

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