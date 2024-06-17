高曼容拚11年首奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

▲埔里女兒高曼容躍升世界選美冠軍，獲聘終身南投縣親善大使。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮出身的台灣佳麗高曼容參加「Miss Glam World」國際選美賽，榮獲Miss Glam World Winner冠軍及Miss Talent 才藝小姐第一名；南投縣長許淑華15日親頒終身南投縣親善大使聘書，感謝高曼容對家鄉南投的支持與貢獻。

高曼容同時也是目前正進行中的南投巧克力咖啡節代言人，昨日出席於埔里福興溫泉區活動會場舉辦的冠軍見面會，除許淑華，包括縣議會副議長潘一全，縣議員吳國昌、蘇昱誠；埔里鎮長廖志城、國姓鄉長邱美玲及地方人士出席，以及高曼容的粉絲們也到場分享喜悅。

高曼容說，感謝南投給她機會，從第一次參加埔里美人腿比賽，到國際選美己經11年，今年終於獲得世界冠軍；她表示巧克力咖啡節在埔里舉辦，她也是埔里在地人，能夠為家鄉代言感到榮幸。

許淑華表示，高曼容代表台灣參加國際選美活動、勇奪后冠，讓曾參加選美比賽的她也感到惺惺相惜，而埔里的孩子站上國際舞台發光發亮，更是勵志的榜樣；而南投巧克力咖啡節從南投移到埔里舉辦，從不被看好，到當天為止參加人數已達30萬人次，有國際選美冠軍擔綱活動代言人，也有獲得世界金牌的巧克力和很多獲獎的咖啡產品參與，十分「對味」，許淑華感謝高曼容持續推廣南投、讓南投站上國際舞台的付出。

此外，大會昨天還致贈高曼容南投巧咖節「冠軍大禮包」：包括Feeling18巧克力工房-75%初戀生巧克力、原味生吐司、2024年度杯；Cona's妮娜巧克力-ICA金牌獎鳳梨黃金葡萄乾巧克力、紅玉薄片夾心巧克力、炭焙烏龍茶薄片夾心巧克力；香草騎士巧克力工坊-星球巧克力、香草肉桂捲、香草點心盒；國姓鄉農會-92咖啡濾掛包組、薑黃粉禮盒；山豬衝吧咖啡館&日月星舞民宿咖啡莊園-環遊世界掛耳包組、國宴選用豆掛耳包組。