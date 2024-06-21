新住民定義擴大！納專業技術投資移民　政院提新住民權益保障法草案

▲行政院會通過內政部「新住民權益保障法」草案，擴大新住民定義。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

政治中心／台北報導

行政院院會今（21日）通過內政部擬具的「新住民權益保障法」草案，擴大「新住民」定義，將專業人士、技術移民及投資移民，取得我國國籍3年內者納入，同時設立專責單位統籌規畫相關新住民事務，並設置「新住民發展基金」辦理照顧服務，內政部表示，預計受益人數逾百萬人。

內政部長劉世芳表示，我國婚姻移民已逾60萬人，不僅為我國帶來多元文化，在各方面都做出貢獻，其子女們也有傑出表現。為落實賴清德總統照顧新住民權政見，完善新住民相關政策，因此提出「新住民權益保障法」草案，以專法、專責單位，進一步提升新住民權益保障。法案共19條，今院會通過後將函請立法院審議。

劉世芳說，這個法案的亮點在於「擴大新住民定義」，宣示政府歡迎世界各地的專業人士、技術移民及投資移民來到台灣共同打拼，凡取得我國國籍3年內者均納入。

內政部指出，綜觀亞洲國家，韓國針對外國人事務設有「外國人政策委員會」，日本設有「定住外國人施策推進會議」，與我國現行設置協調會報之作法及功能雷同。因此，本法是將現行行政院「新住民事務協調會報」法制化，進一步提升層級，在內政部設置專責單位，統籌規劃推動新住民事務，其人員編制及預算，正與相關機關共同研商。

內政部也列出法案內容5大重點，包括「擴大新住民定義」，涵蓋更多專業人士、技術移民及投資移民，其取得我國國籍3年內均屬之，促進多元文化的融合和發展。「設立專責單位」，移民事務涉及教育、勞動、醫療及文化等層面，未來將研議設專責單位，統籌規劃新住民相關事務。

「設置新住民事務協調會報」，法案將現行行政院新住民事務協調會報法制化，未來將研議提升層級及功能。「設置新住民發展基金」，除各級政府編列預算，推動辦理新住民家庭各項照顧服務事項，如有需求亦可向基金申請補助。「維護新住民權益措施」，政府推動生活適應、生育保健、就業保障、人身安全等八大照顧服務措施，以確保新住民各項權益。