農作施用熟化禽畜糞有機肥料　翻耕覆土防異味保肥分

▲有機肥料務必要覆土減少異味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東生產釋迦、火龍果等優質豐饒的農作物，過去常發生使用未經熟化生禽畜糞作為肥料而造成臭味及蒼蠅孳生問題，近年來在臺東縣政府生禽畜糞聯合稽查小組攔阻違法清運禽畜糞車輛，以及輔導使用熟化禽畜糞有機肥料下， 去年至今年5月底皆無攔查到違法清運生禽畜糞車輛，獲得顯著的改善成果，但熟化有機質肥料可能殘留少許異味，只要翻耕、覆土，即可防止異味還可保肥，讓空氣與作物都優質，一起推動臺東農業與環境的永續發展。

臺東縣政府表示，營造鄉親生活與觀光環境品質及豐富農特產品都是推動慢經濟及慢生活重要的一環，過去農作施肥常使用未經熟化的禽畜糞(如雞、豬、牛糞等)，容易產生惡臭及孳生蒼蠅，但在縣府成立聯合稽查小組攔阻非法清運生禽畜糞車輛下，成功攔阻生禽畜糞進入縣內農地使用，加上農業處、農業改良場等農政單位及環保局等都積極輔導農友正確與合理施用肥料，共同維護臺東空氣品質，實踐聯合國永續發展目標(SDG) 第6項｢淨水與衛生」及第11項「永續城鄉」的目標。

臺東縣環保局指出，雖然已有許多農友施肥時使用熟化的禽畜糞有機肥料，但今年至5月底仍受理施肥異味陳情案件計48案，原因是大部分農作勞力不足，將肥料灑施在土表上，而未進行翻耕、覆土，致少許堆肥熟化過程殘留的異味逸散，雖有別於生禽畜糞的惡臭，但味道仍會影響附近居民，經環保局限期及宣導以翻耕覆土或加速肥料滲入土壤內方式進行改善下，農友也都配合完成改善，如未改善者可依空氣污染防制法罰款1200元至10萬元。

環保局呼籲，若發現有使用未熟化的禽畜糞或施用有機肥料產生異味等影響環境衛生情事，可撥打免費專線0800-066-666或環保局電話089-221999報案，或可透過公害污染陳情網路受理系統（https://ww3.moenv.gov.tw）、手機APP下載「公害報報」進行報案，環保局全年無休、24小時受理。