▲「青年東FUN職得多YOUNG」逾200人媒合成功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



「青年東FUN職得多YOUNG」為協助青年學生建立正確的職場工作心態與觀念，臺東縣政府今年再次規劃多元青年職場體驗計畫，推出「青年暑期職場體驗」，並於25日在縣府五期辦公大樓B501會議室辦理職前講習課程，協助學生提早學習職場經驗及規劃個人生涯，並充分利用暑假創造東漂探索體驗。



臺東縣長饒慶鈴表示，延續去年，縣府今年繼續開辦「青年暑期職場體驗」計畫，除了吸引去年學生外，今年也多出了不少新面孔，為了讓青年學子能在職場體驗前能做好準備，臺東縣政府規劃實體及線上影片職前講習活動，邀請單位及學生一同參與，講習活動包括勞動權益、職場性平法、職場倫理與工作態度及認識私部門、第三部門等，希望能在踏入職場前，幫助學子們培養良好的職場意識，讓他們在這趟東飄之旅獲益良多，不只學到專業知識，更培養出團隊合作的能力，在未來的就業市場更具競爭力。



臺東縣政府民政處指出，今年青年暑期職場體驗計畫提供250名職缺，計662名學生（本縣學生501名，外縣市學生161名）註冊並投遞履歷，投遞履歷次數2508人次，經過面試後，統計至21日止成功媒合221名的職缺，並紛紛投入臺東各地私部門及第三部門，其中，外縣市學生比例佔3成3。通過用人單位面試，能讓學生更了解體驗工作內容的本質，也透過計畫提前接觸職場，增加工作經驗提升職場素養培養專業能力，幫助學生畢業後踏入職場，能有更多的競爭優勢；同時也了解臺東在地的單位及產業文化，創造在地就業發展，為臺東在地產業注入新血共創無限可能，若有相關疑問，歡迎撥打專線07-332-3228#56蘇先生詢問。