南橫即時星空攝影機變七彩霓虹燈　台東縣府曝原因

▲南橫即時影像。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

上星期才剛啟用的南橫4K星空攝影機，因為可以飽覽南橫山區美麗星空和山巒變化，很受到注目，不料週一晚間畫風一變，鏡頭出現紅澄藍黃紫等五彩變化，民眾大呼這夜店風嗎，還有人說是七彩霓虹燈，就連鬼片都出現了，縣府交觀處急忙澄清，是山區晚間雲霧遼繞，鏡頭轉向地面，卻受到電子看板影響，才會讓畫面呈現五彩繽紛色彩。

台東縣政府上星期二才在南橫公路大關山隧道口，海拔標高2722啟用的4K星空攝影機，夜間照著天空，呈現星空多變化的一面，白天則是山巒雲海層層風雲變幻，真的漂亮，只是週一晚間卻畫風一變，讓零在螢幕前觀看的民眾都有點傻住。

只見影像好像變成了夜店風一樣不斷的換顏色，紅澄黃藍紫五色繽紛齊出，加上週邊還是暗色的，有點詭異，不時還夾雜著突然出現的閃電，民眾直指這是七彩霓紅燈嗎還是新的燈光秀，不過，在地民眾第一眼的反應都是，這是在鬼片嗎。

縣府交觀處急忙澄清說，主要是這兩天天氣變化，週一晚間6.7點時攝影機被雲霧包圍，鏡頭呈現白茫茫一片，管理人員為了不讓民眾誤會是壞掉了，才轉向改拍路面，剛好又鄰近隧道口一面電子看板，燈光折射下，才會出現如此多變的燈光秀奇景。

這支4K星空攝影機才剛啟用一星期，但是觀注度超高，就連天文迷都常守在螢幕前觀注和解說，這次奇特的畫面，也讓更多人發現和點閱，也算是提高知名度的另類助攻。

▲南橫即時星空攝影機變七彩霓虹燈。（圖／記者楊漢聲翻攝）