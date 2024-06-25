　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南橫即時星空攝影機變七彩霓虹燈　台東縣府曝原因

▲南橫即時星空攝影機變七彩霓虹燈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲南橫即時影像。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

上星期才剛啟用的南橫4K星空攝影機，因為可以飽覽南橫山區美麗星空和山巒變化，很受到注目，不料週一晚間畫風一變，鏡頭出現紅澄藍黃紫等五彩變化，民眾大呼這夜店風嗎，還有人說是七彩霓虹燈，就連鬼片都出現了，縣府交觀處急忙澄清，是山區晚間雲霧遼繞，鏡頭轉向地面，卻受到電子看板影響，才會讓畫面呈現五彩繽紛色彩。

台東縣政府上星期二才在南橫公路大關山隧道口，海拔標高2722啟用的4K星空攝影機，夜間照著天空，呈現星空多變化的一面，白天則是山巒雲海層層風雲變幻，真的漂亮，只是週一晚間卻畫風一變，讓零在螢幕前觀看的民眾都有點傻住。

只見影像好像變成了夜店風一樣不斷的換顏色，紅澄黃藍紫五色繽紛齊出，加上週邊還是暗色的，有點詭異，不時還夾雜著突然出現的閃電，民眾直指這是七彩霓紅燈嗎還是新的燈光秀，不過，在地民眾第一眼的反應都是，這是在鬼片嗎。

縣府交觀處急忙澄清說，主要是這兩天天氣變化，週一晚間6.7點時攝影機被雲霧包圍，鏡頭呈現白茫茫一片，管理人員為了不讓民眾誤會是壞掉了，才轉向改拍路面，剛好又鄰近隧道口一面電子看板，燈光折射下，才會出現如此多變的燈光秀奇景。

這支4K星空攝影機才剛啟用一星期，但是觀注度超高，就連天文迷都常守在螢幕前觀注和解說，這次奇特的畫面，也讓更多人發現和點閱，也算是提高知名度的另類助攻。

▲南橫即時星空攝影機變七彩霓虹燈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲南橫即時星空攝影機變七彩霓虹燈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

ET快訊
快訊／瓊斯盃名單出爐！　陳盈駿、劉錚聯手賀家兄弟
證實擋下370萬凱迪拉克申請！　外交部：公務車就是「公務使用
25歲桐島愛遭男友虐殺！　生前超愛他「貼臉合照曝」
3台人柬埔寨被抓！姓名、長相被公布　恐終身監禁
快訊／32歲台女　在柬埔寨墜12樓身亡
闖紅燈攔腰撞車！　台中女慘死
快訊／爆衝突！　陳玉珍舌戰4綠委：跟我道歉
停車場恐怖意外！　桃園男慘被夾死
韓大火22死！1秒10次爆炸巨聲　恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮越南包機直航再一波！首推三城市觀光　5天4夜往返410遊客

裝設冷氣室外機要小心安全　未符合職安規定要罰3至30萬元

「投資+裝潢」桃園2銀行同日傳詐騙　警銀聯手阻詐180萬

加強回收處理業者火災防範措施　萬丹消防分隊教育宣導

南橫即時星空攝影機變七彩霓虹燈　台東縣府曝原因

里港警局獲捐136件LED反光背心　提升警察執勤安全

台鐵臺東車站太陽光電發電創新高　每年回饋金100萬

飆高溫電線秀逗？彰化市晚間395戶停電　民眾怒轟「要熱昏了」

女大生將「守宮放醬料盤」　桃園衛生局：壽司店應有管制措施

新北海鷗型候車亭拉皮翻新　提升明亮、安全新感受

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

花蓮越南包機直航再一波！首推三城市觀光　5天4夜往返410遊客

裝設冷氣室外機要小心安全　未符合職安規定要罰3至30萬元

「投資+裝潢」桃園2銀行同日傳詐騙　警銀聯手阻詐180萬

加強回收處理業者火災防範措施　萬丹消防分隊教育宣導

南橫即時星空攝影機變七彩霓虹燈　台東縣府曝原因

里港警局獲捐136件LED反光背心　提升警察執勤安全

台鐵臺東車站太陽光電發電創新高　每年回饋金100萬

飆高溫電線秀逗？彰化市晚間395戶停電　民眾怒轟「要熱昏了」

女大生將「守宮放醬料盤」　桃園衛生局：壽司店應有管制措施

新北海鷗型候車亭拉皮翻新　提升明亮、安全新感受

黑海最大規模「海風軍演」　烏克蘭聯合掃雷

辣椒粉再出包！3款自韓國進口農藥殘留超標　DAISO筷子也違規

花蓮越南包機直航再一波！首推三城市觀光　5天4夜往返410遊客

不是比特犬！大型寵物犬突然攻擊7個月女嬰　「頭部重傷」身亡

旁聽竟被吳思瑤嗆「盯哨」　陳玉珍爆氣：台灣正在文化大革命嗎

獨／直播主之亂2.0！高雄香水實體店遭襲　慘被倒車衝撞毀鐵門

陸美女Coser遭150kg男友分屍！友爆：常當眾呼男巴掌　不堪內幕被挖出

快訊／瓊斯盃男、女籃名單出爐　陳盈駿、劉錚將聯手賀丹、賀博

勇士留3冠中鋒魯尼醞釀交易？　K湯淪「次要選項」恐準備走人

午後雷陣雨一路下到晚上　氣象署曝全台「從早熱到晚」原因

怪男半夜闖入3宮廟　朝天公爐倒不明液體

地方熱門新聞

彰化市395戶停電　民眾怒轟要熱昏

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

火鍋店意外拉抬住房率　轉型吃到飽嘉義首見

航空城進入實質開發　福忠宮牌樓封路拆除

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

婦人闖入鐵軌「遭自強號撞飛」慘死！　現場已恢復通行

打1劑擋10年　花蓮開放免費接種帶狀皰疹疫苗

黃建賓爭取台東農業設施與道路改善

臺東車站太陽光電再創新　每年回饋金100萬

里港警獲捐136件LED反光背心　提升執勤安全

南橫即時星空攝影機變七彩霓虹燈　原因曝光

新北海鷗型候車亭拉皮翻新　提升明亮、安全新感受

新北夏日FUN遊河海　6月起連4個月推20系列活動

更多熱門

相關新聞

臺東車站太陽光電再創新　每年回饋金100萬

臺東車站太陽光電再創新　每年回饋金100萬

為響應政府綠能、節能減碳政策及提升旅運服務品質，臺鐵公司資產開發處全面針對臺東站區規劃設置太陽光電棚架，包含各建物屋頂、露天人行道、機車停車場、計程車排班區及大型公車、遊覽車候車區，讓在站區活動的旅客、民眾免於受到烈日酷曬之苦，又可每年收取售電回饋金100萬元，一舉兩得。

台東縣府推動綠島鄉空氣品質維護區　115年啟動

台東縣府推動綠島鄉空氣品質維護區　115年啟動

台東最美星空首場音樂會　29日關山登場

台東最美星空首場音樂會　29日關山登場

台東藺草編織魔法　從燈罩到鞋子無所不能

台東藺草編織魔法　從燈罩到鞋子無所不能

台東抽驗現場調製飲品、冰品及配料共98件

台東抽驗現場調製飲品、冰品及配料共98件

關鍵字：

南橫即時台東

讀者迴響

熱門新聞

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

高價股慘跌　信驊持有一張就賠22.5萬元

印度裔AI學霸墾丁溺斃　暑假首日出遊遇劫

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面