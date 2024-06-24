台東縣府推動綠島鄉空氣品質維護區　預計115年啟動

▲綠島將設置空氣品質維護區。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來，全國各地積極劃設空氣品質維護區並實施移動污染源管制措施，臺東縣政府為配合政策執行並維護臺東的良好空氣品質，持續推動各項提升空氣品質的策略，預計於115年規劃「臺東縣綠島鄉全境空氣品質維護區」實施移動污染源管制措施，主要限制出廠滿5年以上，未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車進入綠島鄉，以降低島上行駛車輛排放廢氣影響空氣品質。

臺東縣政府表示，設立空氣品質維護區的目的是為了保護重要的環境資源、守護民眾健康，並提升空氣和休閒品質。臺東以環境永續發展為願景，維護優質空氣品質，不僅能促進綠色觀光旅遊的發展，也呼應全球淨零排放的趨勢，致力於減少碳排放，期盼縣民能夠達成共識，了解每年按時完成燃油機車檢驗的重要性，創造更優質的生活環境，達成聯合國17項永續發展目標(SDGs)第3項「確保及促進各年齡層健康及福祉」，讓臺東成為淨零碳排永續城市。

臺東縣環保局指出，今年4、5月已前往綠島鄉與相關單位及租賃機車業者進行協商，民意代表、鄉公所、民眾及業者都願意配合政策推動及執行，環保局也審酌各單位意見並修正管制內容。另為充分向社會大眾說明或提醒空氣品質維護區相關規定，將以標示、告示牌、宣傳海報或宣導會議等多元方式積極宣導，提醒車主進入空氣品質維護區時，應符合移動污染源管制措施規範始得進入。

環保局期許透過特定區域出入車輛的管制要求，提升機車定期檢驗率，有效降低移動污染源排放，以維護當地空氣品質，也呼籲民眾應妥善維護保養使用中的車輛，拒當烏賊車，齊心守護臺東空氣品質，相關機車排氣定檢資料查詢可以至「環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統」 (https://mobile.moenv.gov.tw/Motor/query/Query_Check.aspx) 查看，或洽詢專線(089) 221999#291。