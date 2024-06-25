借鏡歐洲社福制度　臺東縣府參訪丹麥荷蘭

▲臺東縣府參訪丹麥荷蘭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為借鏡歐美國家社會福利制度，臺東縣政府由社會處長陳淑蘭、主計處長廖美鳳、人事處長張文馨率社政主管及督導赴荷蘭丹麥參訪，考察團除拜訪駐丹麥臺北辦事處外，並參訪丹麥「8號屋」、「AElder Sagen」以及「老年生活暨創新中心」等具有代表性建設及社會福利機構，汲取社會福利先進國家經驗，目標進一步完善臺東的社會福利體系。



臺東縣人口21萬898人，其中65歲以上長者有4萬1540人，佔全縣人口19.7%，即將邁入「超高齡社會」，如何維護與提升高齡人口的生活品質與尊嚴，及因應老化社會帶來的青壯年照顧及扶養負擔加重等現象，是縣府持續努力的重要目標，饒慶鈴縣長表示，「綻放社福 全齡照顧」政策強調社會福利政策的制定和實施應該以全齡照顧為核心，確保每一位縣民都能在不同的生命階段享受到適切的社會福利服務。



考察團此行特別參訪丹麥老人相關服務機構，並獲得駐丹麥臺北代表處李翔宙代表的熱情接待，除了詳細介紹丹麥的社會福利制度外，李代表更分析丹麥人從安徒生童話故事建立的生活態度與社會責任，以及處處可見的循環機制，讓丹麥這個海島國家生生不息並成功成為全球退休金儲蓄總額最高國家。



高齡化人口增加、專業服務人力流失及福利需求增加，都是荷蘭丹麥與台灣社會福利目前面臨的難題，從8號屋、AElder Sagen以及老年生活暨創新中心的經驗和創新成果，看見荷蘭與丹麥透過預防與健康落實，降低老年人失能比例及臥床時間，積極運用志願服務人力及親屬鄰里等非正式資源，共同支撐與照顧老年長輩，更從住宅設計促進健康與社區氛圍營造，從回饋機制翻轉老年世代，對於社會來說是資源而不是負擔，從政府政策到市民的生活習慣都環扣著相互影響與正向循環，臺東縣積極推動身心靈健康及淨零永續城市。



社會處長陳淑蘭提及，此次考察收穫豐富，特別喜歡丹麥人的抗壓神字“pyt”。接受某種你無法控制的狀況，即使你當下會感到憤怒或低落，但決定不再浪費精力而是思考並接受它，學習此生活態度為臺東按下pyt鈕，可與臺東在地身心靈品牌「自然醒慢活祭」連結，也借鑒歐洲社會福利先進國家的成功經驗，包括福利制度規劃核心理念、社會服務創新、科技創新與福利結合等，對應臺東縣實際情況，期能夠更有策略地推動本縣社會福利規劃。

臺東縣政府首獲 2023中央社福績效考核全國第一名、強化社會安全網考核全國第三名、2024遠見評比五星縣長等佳績，秉持縣長饒慶鈴的施政理念，縣府將持續推動全齡照顧政策，打造更加健康幸福、和諧友善的樂活城市。