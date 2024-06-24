「星」光齊聚 !台東最美星空首場音樂會　29日關山登場

▲台東最美星空首場音樂會29日關山登場。（圖／臺東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

眾所期盼「2024台東最美星空」首場音樂會，將於29日在關山環鎮自行車道紅石溪畔舉行，邀請音樂天后Kimberley Chen陳芳語、全能型創作歌手鼓鼓呂思緯，以及吉他之神郭明龍、在地布農族表演團體東布青輪番演出，臺東縣政府表示，活動於下午五點展開星空市集，有在地風味、手作及特色店家，讓大家享受不一樣的關山風情。

交觀處表示，關山場星空音樂會以稻田及山巒作為背景，邀請大家進入紅石溪畔旁的田野之中，在田地上聆聽音樂仰望星空。除了精彩的音樂表演，現場規劃星空市集，邀請在地美食及伴手禮店家設置攤位，旅客可以邊品嘗在地特色美食，邊跟隨音樂節奏搖擺，悠閒地享受浪漫夜晚。此外，於活動現場在星空官方粉絲專頁留言，有機會獲得關山鎮公所與台東最美星空合作推出的特色伴手禮。

臺東縣政府也提醒除了來關山鎮參加國際級星空音樂會外，也可以安排旅遊行程，與親朋好友暢遊單車小鎮，眺望農田、果園，欣賞農村景緻，盡享田園風光，體驗愜意慢生活。

交觀處指出，台東最美星空音樂會為免費參加，可享受悠揚音樂，聆聽星空導遊的專業導覽。今年延續「永續星空品牌」，提醒旅客參加活動時，多利用綠色運具，響應低碳旅遊。最美星空音樂會也陸續在大武鄉、東河鄉、卑南鄉、蘭嶼鄉、綠島鄉等地巡迴開唱，邀請Crispy脆樂團、黃玠、HUSH、蓋兒Gail、梁文音、163braces、黃玠瑋、李浩瑋Howard Lee、芒果醬Mango Jump、晨悠CHENYO、徐暐翔等卡司輪番演出，帶來不同氛圍體驗。更多活動最新消息請見官方FB：https://www.facebook.com/StarryTaitung 或官方IG：starrytaitung_ 。



台東最美星空音樂會場次：

6/29 (六) 關山鎮．關山環鎮自行車道 紅石溪畔：Kimberley陳芳語、鼓鼓呂思緯、郭明龍、東布青

7/13 (六) 大武鄉．9420濱海公園 (尚武濱海公園)：Crispy脆樂團、黃玠、馬鹿瓦樂團、都市小島

7/28 (日) 東河鄉．金樽陸連島沙灘：HUSH、蓋兒Gail、Morikilr孔亞明、林皓杰

8/3 (六) 卑南鄉．達魯瑪克文化廣場：梁文音、163braces、卑南族青春歌隊、斯馬里奧

8/24 (六) 蘭嶼鄉．椰油國小：黃玠瑋、李浩瑋Howard Lee、吳利昂 小碧、草草屋caucau樂團

8/31 (六) 綠島鄉．公館國小：芒果醬Mango Jump、晨悠CHENYO、徐暐翔、阿丹玩球球