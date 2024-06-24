台東藺草編織魔法　從燈罩到鞋子無所不能！

▲藺草編工藝特別聘請鄭梅玉老師傳授，即日起至29日在臺東縣立圖書館舉辦成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣政府為厚植地方傳統工藝的底蘊，申請文化部文化資產局的補助經費，於3月分別辦理魯凱族傳統刺繡工藝研習、臺東藺草編兩項推廣課程；其中，藺草編工藝特別聘請鄭梅玉老師傳授，即日起至29日在臺東縣立圖書館舉辦成果展，為了讓民眾更親近傳統工藝，此次成果展不僅有靜態的作品展示，縣府也將在29日上午10點至12點安排現場免費體驗，座位有限一場次開放10名體驗，歡迎有興趣的民眾前來參觀，試試自己能編出什麼驚喜的作品！



臺東縣政府文化處表示，藺草是源自臺灣中部的特有植物，帶著淡淡的草香，吸溼透氣又親膚，觸碰時感到涼爽，隨著使用時間越久越光澤，這種充滿生活感的天然纖維，發展出了藺草編織工藝。臺東藺草編結合了東部多元族群的生活文化特色，為傳統的藺草編織注入立體化、藝術化的新生命，從單純的平面織法升級為繁複的立體編制技法，創造出極具工藝及藝術價值的作品。



擔任此次推廣課程講師的鄭梅玉老師，自彰師大畢業後，分發至臺東縣新生國中任教，曾向林黃嬌(傳統工藝保存者)學習藺草編，並在1998年獲得第一屆傳統工藝獎編織類佳作，爾後自行創作，並在各種場合進行傳承工作，其弟子亦曾入選或獲獎臺灣工藝競賽。



文化處提到，鄭梅玉老師的藺草編織傳承之路充滿了熱情與創新，自15年前她接觸藺草編織後，就與藺草結下了美好的緣分，她用藺草創作手工藝品、編出族群故事、記錄生活百態，也用藺草廣交朋友，更用藺草開創了教師生涯外的另一片天空。她的教學方式很有系統，創出了藺草編織的口訣，讓學習者可以快速抓到訣竅。



為了將藺草技藝傳承，鄭梅玉老師響應政府實行的「一監所一特色」政策，「入監」開辦藺草編織技藝訓練班，個性開朗的她，還獲得「大姊頭」的封號。鄭梅玉老師的創新精神也體現在她的作品中，她從平面編織技法再創新立體編法，並將藺草編織結合藝術，成為可供賞玩的藝術品，她的作品題材多變，也越做越靈活。